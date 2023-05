– Az elmúlt tizenöt évre nemcsak büszke vagyok, hanem nagyon hálás is vagyok azért, hogy ma itt ünnepelhetünk. Székesfehérváron már 150 éves múltja van a szervezett tűzoltóságnak, de rendkívül büszke vagyok arra, hogy 2016-ban az egyesületen belül el tudtuk indítani az önkéntes egységet – fogalmazott a Városháza Dísztermében elmondott köszöntőjében Koppán Viktor Dávid a Fehérvári Tűzoltó Egyesület elnöke.

Bár az egyesület tagjai között hivatásos tűzoltók is vállalnak szolgálatot, Koppán Viktor Dávid kérdésünkre elárulta, az önkéntesek számost területről érkeznek, hiszen vannak, akik elméleti területen, vagy különböző cégeknél dolgoznak, valakik pedig fizikai munkát végeznek. Ugyanakkor közös bennük az, hogy szabadidejükben, munka és család mellett, ha szükség van rájuk, tudásuk legjavával segítik a bajbajutottakat. – Minden olyan segélyhívásról, ami a székesfehérvári parancsnoksághoz érkezik, mi is értesítést kapunk. Együttműködési megállapodásunk van a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal, és amikor lehetőségünk van rá, mi is tudunk segíteni – fogalmazott az egyesület elnöke, amikor arról kérdeztük, hogyan riasztják az önkéntes tűzoltókat.

Nem véletlen az sem, hogy a németországi testvértelepülés delegációja Székesfehérvárra érkezett a jeles évfordulóra, hiszen a Fehérvári Tűzoltó Egyesület felszerelésének jelentős része Schwäbisch Gmünd tűzoltóságáról érkezett, az autóktól a különböző, mentéshez szükséges eszközökig.

Lehrner Zsolt, Székesfehérvár alpolgármestere köszönetét fejezte ki az önkéntes tűzoltók felé. – Tizenöt évvel ezelőtt Székesfehérváron létre tudott jönni az önkéntes tűzoltóság, amelynek tagjai folyamatosan segítik a hivatásos tűzoltók munkáját. A két szervezet között nem rivalizálás van, hanem egyfajta egymásrautaltság, ami egy fontos dolog – fogalmazott Lehrner Zsolt. Az alpolgármester szerint az egyesület a civil kezdeményezéseknek is egy jó példája és kiemelten fontosnak tartja, hogy az önkéntesek szabadidejükben tesznek a városért és a lakosságért.

A jubileumi ünnepség keretében a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetségtől az egyesület két tagja, Koppán Viktor Dávid és Varga Márk 10 éves szolgálati érmet vehetett át. A fehérvári Tűzoltó Egyesület 15 éves jubileumi köszönő emlékplakettet adott azon tagjainak, akik az évek alatt kiemelkedően segítették az egyesület munkáját. Ilyen elismerésben részesült Takács József, Mátyás Szilárd, Varga Márk, Detki Sándor és Czirbus István.