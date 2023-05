Az esetről mi magunk is a közösségi médiából értesültünk, ahol egy hölgy osztotta meg aggályait a környéken élőkkel. Mint írja a munkálatok során a járdaszint is jelentősen megemelkedett és attól tart, hogy emiatt egy esetleges esőzésnél a víz nem tud megfelelően elfolyni és befolyik a lakásuk szuterén ablakánál. Állítása szerint ezt az ott dolgozó szakembereknek is jelezte, akik megnyugtatták, hogy nem lesz semmi gond, ő mégis aggódik és nem tudja kihez fordulhatna. Felvetése úgy tűnik célba ért, hiszen bejegyzése után nem sokkal egy újabb posztban már arról írt, hogy a körzet önkormányzati képviselője, Kovács Zsoltné megnézette egy szakemberrel az érintett szakaszt, aki biztosítékot vállalat arra, hogy egy nagyobb esőzés következében sem fog befolyni a csapadékvíz, ha pedig mégis, akkor is hamar orvosolják a problémát.