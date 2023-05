A program célja, hogy segítse a gyerekek környezettudatos nevelését, mellyel elérhető, hogy a jövő generációja számára egyes szokások természetesek legyenek és beépüljenek a hétköznapjaikba. Ilyen a textil újrafelhasználása is. – Ez a program nálunk minden évben nagyon sikeres, aminek az egyik oka szerintem az, hogy az emberek örülnek, hogy hasznos módon válhatnak meg a feleslegessé vált ruháiktól. Ugyanakkor az iskola alapítványát is támogatják, mivel a leadott textilekért pénzt kapunk. Ezt a több tízezer forintot minden évben versenyek jutalmazására, vagy pl. gyereknapi programokra költi az alapítvány – mondta el a feol.hu kérdésére Szabó Éva, igazgató, aki azt is megjegyezte, az intézmény ökoiskola, ahol alapból nagy hangsúly fektetnek a környezettudatos nevelésre.

Használtruha leadásával nem csak azok támogathatják közvetett módon az iskolát, akiknek a gyermekük oda jár, hiszen bárki vihet ruhát a Vajdába május 26-án pénteken 14 órától, illetve május 30-án kedden egész nap. Egy zsákba legfeljebb 10 kilogramm ruhát lehet tenni, ám a leadható zsákok számát nem korlátozzák. Amit elfogadnak: ruhák, összepárosított cipők, sálak, sapkák, kalapok, fehérnemű, zokni, ágyruha, függöny, törölköző, plüssök. Amit viszont ne tegyenek a zsákokba: paplan, takaró, párna, szőnyeg, fürdőszobai szőnyeg, textildarabok, anyagok, nem kész ruhák!

Az összegyűlt, textillel teli zsákokat szerda reggel viszik el az iskolából.