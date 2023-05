A veszettség elleni oltáson felül az állatok féreghajtása is megtörténik. Az oltás és a tabletták is térítéskötelesek, előbbiért Tabajdon 5 ezer, utóbbiért darabonként 300 forintot kell fizetni. Az ebtulajdonosok vigyék magukkal a kutya oltási könyvét is, amelyet szükség esetén 500 forintért tud az állatorvos pótolni. A pótoltás időpontja június 9. 18-18.30 óra.

Természetesen lehetőség van a kutyák háznál történő veszettség elleni oltására is, ennek időpontját azonban előzetesen egyeztetni kell az állatorvossal, amelyet a 30/816-1365-ös vagy a 70/217-3745-ös mobilszámok valamelyikén tehetnek meg.