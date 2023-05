Nyári szünet előtt és színházépítés után

Hatvan évvel ezelőtt is kezdődött a nyári szünet, a pedagógusok java azonban továbbkézpésre ment. A színház építése pedig éppen befejeződött.

Az 1963. május 30-i Fejér Megyei Hírlap is már a közelgő nyári szünetről írt. Arról tudósított, hogy, noha közeleg a tanév vége, „a június 15-i évzárók után a pedagógusok még nem térnek pihenőre, hiszen több mint 700-an közülük nyári továbbképzésen vesznek részt.” A nyári szünet tehát csak a gyerekeknek érkezett el hatvan évvel ezelőtt: „Három napos, illetve egyhetes továbbképzőt rendez az Országos Pedagógiai Intézet és a megyei művelődési osztály a nevelők, a gyermekotthon igazgatók, orosz szakos nevelők és más pedagógusok továbbképzésére” – áll az írásban, ahogy az is: „A tanfolyamokon nagy gondot fordítanak az új tanterv ismertetésére és az ebből adódó feladatok megvitatására. Még a múlt évben 30 általános iskolai igazgató részvételével pedagógiai szeminárium kezdődött. Ennek keretében a nevelés és irányítás mai problémáival ismerkednek az igazgatók. A pedagógiai szeminárium első éve nyáron háromnapos tanfolyamon zárul, a jövő évben újabb pedagógia szeminárium indul. Külön tanfolyamokat rendeznek a különféle művészeti ágakkal foglalkozó pedagógusok részére…”

Ugyanez a lapszám tudósított arról is, hogy ekkorra fejeződött be a Vörösmarty színház építése is: „A Vörösmarty Színház már több mint egy féléve megnyitotta kapuit. De az építők, ha kis létszámmal is, tovább dolgoztak. A nézők számára alig látható, vagy éppen láthatatlan javítások, kiegészítő munkák tovább folytatódtak. Az úgynevezett hiánypótlási munkálatok befejezési határideje május 31.”