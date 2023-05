Hatvan esztendővel ezelőtt, ezen a napon megemlítette a Fejér Megyei Hírlap, hogy a Nemzetibe szerződött Sinkovits Imre szerepeit Darvas Iván vette át a József Attila Színház társulatában. Ez azért volt érdekes Székesfehérváron, mert akkoriban a József Attila vitt színre darabokat a Koronázóvárosban. Így 1963-ban Darvas Iván is játszott a Vörösmarty Színházban.

Ugyanebben a lapszámban olvashattak a megyeiek arról, hogy a Csákvárról Bicske felé tartó út melletti földeken magára hagytak egy robosztus mezőgazdasági munkagépet. Az írásban a tudósító adott tippeket, miként lehetne a keskeny átjárókon átsegíteni, majd a "Csákvári Gépállomásra" vontatni a járva-silózót.

Mindeközben Pusztavámon növekedett a járműpark:

„Ezidőben összesen 19 különféle típusú személygépkocsi van Pusztavámon a rengeteg motorkerékpár mellett. A tulajdonosok többsége bányász. Úgy tudják a falu illetékesei, hogy most is többen készülnek benyújtani kereskedelmi szerveinkhez gépkocsi vásárlási igényüket. Hivatalosan már meghatározott területet is jelöltek ki, ahol az új tulajdonosok gyakorolhatják a gépkocsivezetést.” – írta a Fejér Megyei Hírlap 1963. május 31-én.