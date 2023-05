Társbérlet - gólyáéknál

Cecén fordult elő a minap az a furcsa eset, hogy a faluba visszatért gólyapárok harcot vívtak a kéményen rakott régi fészekért. Gólyapapa éppen nem volt otthon, gólyamama gyanútlanul ült tojásain, amikor megérkezett a két szemtelen tolakodó.

Lehet, hogy mutattak valamiféle tanács által szentesített lakáskiutalást, lehet, hogy nem, gólyamama nem valami vendégszeretően fogadta őket. Néhány perc múlva valóságos „gólyaháború” folyt a levegőben.

A jövevények erősebbek voltak, az is lehet, hogy csupán jobb volt a protekciójuk. Mindenesetre a hosszas küzdelem után, amelynek során néhány villanyvezeték is leszakadt, ők foglaltak nagy peckesen helyet a fészekben, s azóta is ők tanyáznak ott. A fészek régi tulajdonosának csak néha-néha engedik meg, hogy egykori lakásának közelébe merészkedjen.

Ilyenek ezek a gólyák... Vagy néha mi emberek is? – vetette fel a kérdést 60 évvel ezelőtt a Fejér Megyei Hírlap újságírója.

Fehérvári furcsaságok

„Ivóvíz-kút van az ablakom alatt Onnan hordja az egész utca, a környék lakossága az ivóvizet. Azt hiszem, igazam van hát, ha szót emelek a kutat körülvevő pocsolya ügyében, amelyben kora reggeltől késő estig állatok isznak, lubickolnak.” - jelent meg ugyanezen lapszám hasábjain Józsa Gábor, Olaj utca 6. szám alatti lakos panasza. Elmondása szerint az utca kacsák, libák, tyúkok, sőt még a tehenek számára is kis „paradicsom”. Így aztán nyilvánvalóan meghiúsult azoknak a lakóknak a törekvése, akik az utcai gaztengert virágágyakká akarták formálni, a társadalmi munkásoké, akik nem sajnálnak időt, fáradságot, hogy széppé tegyék környezetüket, még ha a város szélén laknak is.

Az Olaj utcai kút jelenlegi állapotában egészségtelen, a fertőzés veszélyét rejti. Az utcai baromfiparadicsom ügyében pedig a városi tanácsnak kellene erélyes intézkedést hoznia.