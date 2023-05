Szépségverseny a tűzoltó ünnepélyen

És egyéb bohóságokról számolt be a Székesfehérvár és vidéke, 130 évvel ezelőtti száma. A „Rózsás“ kertben körülbelül 8000 ember tolongott és taposta egymás lábát a szűkké vált helyen. Kivonult a tűzoltóság is teljes díszében, élükön Seidel Lajos rendőrfőkapitánnyal az ominózus napon. Megkezdődött az ünnepély a szépségverseny, de sok szép lány közül senki sem akart részt venni a versenyen. Szó szerint hajszát folytattak a lányok után, mire sikerült hármat fogniuk, mivel éppen három díj volt. Aranygyűrű az első helyezettnek, likőrös szervíz üvegtányérral a másodiknak és a harmadiknak egy kézi pénzestáska. Végül az első helyezett el sem fogadta a díjat, a második legszebb lányt annyira elfogta a lámpaláz, hogy sírva fakadt, szegényt alig tudták megnyugtatni, amíg a harmadik helyezett szépség, a díj átadására eltűnt a helyszínről. Az esetből okulva úgy döntött az egyesület, egy évvel később már a belépő jegyek mellé, szavazócetliket is adnak, hogy azon tudjanak szavazni a vendégek. A fiaskót követően, az ünnepély vidáman folyt tovább. Az írás szerint, a verseny után balett következett, ahol két férfi balerinának öltözve táncolt, egy harmadik “tóth atyafinak maszkírozva” tót táncot mutatott be. Három vaskosnak titulált hölgy – és a hölgy itt idézőjelben, kérdőjellel megjelölve!! – hihetetlenül kecses táncot lejtett, ami a legnagyobb ovációt váltotta ki a közönségben. Ezen felül volt még többféle ügyességi verseny, hajnalig tartó tánc és mulatozás.

Két verekedő közt, a harmadik húzta a rövidebbet

Szintén a hírlapból tudjuk, hogy Pozsár Ferenc helybeli “népzenész” az Ősz utcában, a reggeli órákban egy társát ütlegelte, mikor az arra haladó Vurczinger Ferenc főpincér, békítőleg közbe avatkozott. A “délvidék barna fiai” – ahogy a cikk írója fogalmaz – úgy látszik zokon vették a magánéletük zargatását, mert abbahagyták egymás püfölését és együttes erővel Vurczingert kalapálták el. Egy darab fával súlyos sebet is ejtettek fején. A sebesültet Thürmer Gyula doktor vette ápolás alá, szerencsére sérülése nem volt életveszélyes. Vurczinger jelentést tett az esetről a rendőrségnek.