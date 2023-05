Régen is kreatívak voltak az adószedők

Azt írta a Székesfehérvár és Vidéke 1893. 05. 11-én, hogy heves vitát provokált Jay Ferencz helybeli építésznek a közgyűléshez beadott kérvénye, melyben a vasúton szállított épületfa kövezetvám leszállítását kéri. A városi tanács a kérvényt félretétetni véleményezte és azt ajánlotta, hogy határozza el a közgyűlés, miszerint a sorompóknál behozott minden kocsi teher után 10 krajczár kövezetvám szedessék, tekintet nélkül arra, hogy fehérvári kocsi szállítja-e vagy nem.

A közgyűlés megszavazta, de úgy, hogy a saját használatra behozott anyagok ne adóztassanak meg.

Megtámadták a lelkészt

Az is 130 éve jelent meg az akkori újságban, hogy a sukoróiak ellenséges lábon élnek lelkészükkel Vajda Jánossal. Akkor belőttek a lelkész ablakán, vasárnap pedig egy asszony támadta meg a lelkészt, mikor ez a templomba ment. Az asszony mindenféle sértő és becsmérlő kifejezésekkel illette a lelkészt, sőt mikor ez a templomban volt, még az egyházi szertartást is háborgatta. A nyelves asszonyt végre a csendőrök letartóztatták.

Szinte ingyen verték meg

A Székesfehérvár és Vidéke 1893-ben azt közölte: Varjas Sándor sárbogárdi lakos a nagykorcsmában borozgatott. A szomszédasztalnál mintegy 8 sárszentmiklósi ember ült köztük Sismándi Kovács Ferencz. A szentmiklósiaknak nem tetszett Varjas kinézése és elhatározták, hogy megverik. A tettre Kovács Ferencz vállalkozott, kinek ezért a többiek 5 üveg bort fizettek. Mikor Varjas elhagyta a korcsmát, a bórtól felhevült Kovács utána ment és egy szűk utczában hátulról úgy bólintotta főbe Varjast, hogy ez vértől borítva terült el a földön. De még ezzel sem érte be Kovács, hanem neki esett a földön fekvő Varjasnak és agyba-főbe püfölte, derekasan megakarván szolgálni az 5 üveg bort. A brutális mulatságnak a csendőrök vetettek véget, kik Kovácsot is tartóztatták.

Régen sem volt könnyebb

Nem elég, hogy az adók terhe alatt nyög a nép, hanem még a természet is ellenségei közé szegődött. A fagy és szárazság tönkre silányítja a gazda összes reményét: a szőlőt, gabonát és gyümölcsfákat. E két hatalmas erőnek lehet tulajdonítani azt is, hogy Vaál környékéről tömegesen vándorolnak Slavoniába. Potom áron, úgyszólván elvesztegetik minden ingó és ingatlan vagyonukat s itt hagyják búcsútlanul azt a földet, mely nekik kenyeret nyújtott, írta a Székesfehérvár és Vidéke 1893. 05-11-én.

Loptak pálinkát és annyi mást

Bár 130 év telt el, de akár ma is törtlénhetett volna az, amit a Székesfehérvár és Vidéke írt. Szankó Imre nagyperkátai lakos a napokban behatolt Horváth János udvarába és kiszemelve a legértékesebb tárgyakat összekötözte. El is vitte egész a kapuig, hanem ott utolérte fátuma és a gazda ott érve fülön csípte és átadta a csendőrségnek.

Erre a sorsra jutott egy móri bajnok borissza is, tudtuk meg ugyanabból az újságból: Litva János, moori honpolgár, ki mellesleg mondva üres óráiban a pálinkakóstolás nemes mesterségét üzi s hogy még díszoklevelet nem kapott, azt csakis annak köszönheti, hogy a piripócsi pálinka-kóstoló egyesület diszelnökével hadilábon áll, lévén ő hatalmasabb ivója szép magyar hazánknak, mint ellenlábasa. A napokban is ellátogatott Neufeld Károly moóri kereskedőhöz s mig a kért pohárka pálinkát élvezettel szürcsölgette ezalatt csupa szeretetből 2 üveg pálinkát magához ölelt. Azonban Neufeld féltékeny szemei ezt észrevették s Litva uram odakerült a hol mindez élvezeteiről egy időre le kell mondania t. i. a dutyiba. Most ott elmélkedik és erősen fogadkozik, miszerint ha ismét szabad leszen, minden szemei elé kerülő tótot provokálni fog, hogy miért fújtak és fújnak oly kicsiny pálinkás poharat.

A hasadt mándli esete

Rablótámadásokról számolt be a Székesfehérvár és Vidéke 1893-ban, ezen a napon.

Izinger István herczegfalvi lakos Duna- Penteléről ballagott hazafelé, egyszerre egy hatalmas ütést érez fején, mely a földre terítette. Hamar legyőzve a kábultságot, felugrott és szembeszállt támadóival. Megragadta az egyik rabló nyakán a ruhát, azonban ez kiszakította magát keze közül, úgy, hogy a mándlijából jó darab kihasadt. Azonban a két támadó leteperte Izingert és elvették tőle 1040 forintját. Mikor Izinger annyira magához jött, hogy lábra állhatott, a két rablónak már híre-hamva sem volt. A tetteseket Herman Mihály, kire hasadt mándlijáról ismertek rá — és Benkes György dunapentelei lakosokokat a csendőrség elfogta. — Stuhl József mélykúti lakos csendesen borozgatott a dunapentelei korcsmában. Esteledvén az idő, a hazamenetelre gondolt s fizetett. Midőn elővette, zsebéből tárczáját, két odavaló polgár, Maszlagi Mihály és Kovács István éhes szemekkel nézték, és összebeszéltek, hogy megrabolják attól Stuhlt. Midőn Stuhl kiment, a két jómadár utánna lopódzott és leteperve őt, elvették mintegy 30 forintot tevő készpénzét. A két tolvaj szintén a csendőrség magas pártfogásába jutott.