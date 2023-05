Arcanum 27 perce

Fejér évfordulós emlékei

Ahogy most, úgy 50 éve is a mentőket ünnepelték május 10-én az országban. Az akkori tudósítás helyzetképpel is szolgált.

Jubilál az Országos Mentőszolgálat címmel jelent meg tudósítás az 1973. május 10-i Fejér Megyei Hírlapban. Az írás szerint „Huszonötéves az Országos Mentőszolgálat, amelynek jogelődje, — a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület —1887- ben alakult Budapesten, Európában másodikként. A Dr. Kresz Géza belvárosi tisztifőorvos által alapított szolgálat adakozásból, jótékony gyűjtésből és szállítási díjakból tartotta fenn magát. A BÖME csak a főváros területén látta el a betegeket és a sérülteket. Mintájára hamarosan más városokban is mentőegyesületek alakultak, majd 1926-ban létrejött a Városok és Vármegyék Országos Mentőegyesülete, vidéki működési területtel, azonban csak a betegek szállítására vállalkozott, helyszíni ellátást nem biztosított….” A mentők történetének áttekintése után a jelenlegi helyet, valamint a célok, tervek is megfogalmazódtak: „Ma már minden mentőállomást és kocsit URH-rádiótelefonnal, szerelték fel, hogy szükség esetén a kocsikat haladéktalanul a bajbajutottak mentésére küldhessék.

A szolgálat tervei a jövőben: legfontosabb, hogy a mentők minden dolgozója a legmagasabb színvonalon tudja az életmentő eszközöket kezelni, ennek érdekében állandó és rendszeres továbbképzéseket tartanak. Fokozni szeretnék a műszerezettséget és bővíteni a rohamkocsi-szolgálatot. A cél az, hogy 100 ezer lakosra körülbelül nyolc, állandó készentlétben lévő mentőkocsi jusson.”

