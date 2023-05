Majális Kálozon



A Fejér Megyei Hírlap 1973. május 5-én megjelent lapszámában olvasható a következő eseménybeszámoló: -A 4492-es Ságvári Endre Úttörőcsapat rajvezetői már régóta készülődtek a nagyjelentőségű napra. Ugyanígy az óvódások is. Nem akartak lemaradni a „nagyoktól”. Meglepetés volt a falu lakói számára az egyenruhás kerékpárosok felvonulása, akik a pódium elé hajtottak. Az úttörők kiemelkedő eredményeit Csákvári Pál KISZ-titkár méltatta, s a legkiválóbb őrsvezető pajtásnak oklevelet nyújtott át további eredményes munkát kívánva a lelkes úttörőcsapatnak. Csákvári Pal szavait Tóth Kelemen József tanár vezetésével az énekkar dalai követték, majd kocsifogattal az iskola udvarára vitték a szalagokkal bevont sudár jegenyét, melyet májusfává a falu óvódásai avattak. Óriási rangadóra is sor került az ünnepi műsor keretében. Több mint kétezren kacagva szórakoztak a régnem látott soványak és kövérek labdarúgó mérkőzésén, amely az első félidőben 3:1, míg a második 6:3-as eredménnyel végződött a Tsz.-el szemben a KTSZ javára. A nagyszerű mérkőzés után színpompás népviseletbe öltözött lányok és fiúk juhász-táncot mutattak be, majd Bődi Sándor és népi zenekara kíséretében népdalénekesek léptek színre. A Himnusz, elhangzásával, este 7 órakor értek véget Május 1. ünnepi rendezvényei Kalózon.



Kisdobosok vetélkedője



Tizenegy fehérvári általános iskola 3—3 tagú csapata vetélkedett azon a négyfordulós versenyen, amelyet „Szülőföldem” címmel rendeztek számukra. A kisdobosokra sokféle feladat várt: épp úgy választ kellett adniuk arra, hogy egyes fehérvári szobrok kit ábrázolnak, mint azt, hogy merre járt Petőfi, vagy mi bizonyos versnek a címe. A jól sikerült vetélkedő során első lett a II. Rákóczi Ferenc iskola, második a Május 1. téri iskola csapata, a harmadik díjon azonos pontszámmal a Béke téri és a Petőfi Sándor iskola kisdobosai osztoztak. - olvasható a Fejér Megyei Hírlap ugyanezen lapszámában.