Az országos fotópályázat elsődleges célja az volt, hogy lehetőséget biztosítson a vasúti dolgozóknak, azok hozzátartozóinak, és a vasutas fotókluboknak, hogy megörökítsék a vasút mindennapi életét. Fotóikkal élményeiket, vasúthoz kötődésüket fotókkal kifejezzék, megmutassák. A dolgozók közvetlen munkájuk megörökítésével a külső szemlélőknek lehetőséget adnak, arra, hogy olyan helyszínek is bemutatásra kerüljenek, ahova kívülálló nem juthat el, ilyen például a mozdony belső tere.

Nem a technikai hibátlanság megvalósítása volt a cél - hangzott el a megnyitón, amelyen Marton Ágota, a MÁV Fotókör vezetője ajánlotta az érdeklődők figyelmébe az alkotásokat -, hanem az, hogy a számukra lényeges mozzanatokat rögzítsék: - Utazunk, az ablakon át látjuk az elsuhanó tájat, hogy még egy kis uzsonnát is elfogyaszthatunk az utazás során. A felnőtt vasutas dolgozók a munkahelyüket mutatják be, felhívják a figyelmet a vasutas szakmára, annak fontosságára és szépségére. De készültek nagyobb technikai tudást igénylő felvételek is, amelyek már túlmutatnak a konkrét bemutatáson, megmutatják a vasút fotózás művészi világát.

Fotó: Marton Ágota

A kiállítást szervezői egyúttal megköszönték Molnár Lászlónénak, a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési ház vezetőjének, hogy fogadta a kiállítást.

Amint Marton Ágotától megtudtuk, a MÁV Fotókör hét tagja is részt vett ezen az országos pályázaton. (Búsi Sándor, Dénes János, Marton Ágota, Nagy Sarolta, Petrina Miklósné, Táczi Zoltán, Varga Csaba). Táczi Zoltán egyik a fotója nyerte egyébként a különdíjat. A 7 alkotó 17 képét fogadták el, ezek is megnézhetők a kiállításon, mely május 30-ig várja az érdeklődőket.