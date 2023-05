Ahogy arról május 18-i cikkünkben beszámoltunk Szigli István Feketehegy-Szárazrét városrész önkormányzati képviselője három utcafórumot tart a héten annak érdekében, hogy a lakókkal közösen megoldást találjanak a régóta fennálló közlekedési problémára. A Bodrogi, Sió, Gaja, Régi Csóri, Kertész utca, valamint a Kertész köz lakói ugyanis megelégelték, hogy sok autós ezeket a kis utcákat veszi igénybe, hogy némi előnyre tegyen szert. Értesüléseink szerint ez már elég régóta probléma, éppen ezért az érintett utcákban jó ideje behajtani tilos táblák vannak kihelyezve, ez azonban sok áthaladót nem érdekel és ugyanúgy használják, hogy levágják az utat vagy időt nyerjenek. A mielőbbi megoldás érdekében Szigli István múlt héten utcafórumot hirdetett három helyszínen, mely közül az elsőt már meg is tartotta május 22-én, hétfőn a Bodrogi utca és a Sió utca találkozásában. Megtudtuk tőle, hogy igen sikeres volt, 60-70 érintett lakó is részt vett a fórumon, valamint megvalósítható javaslat is érkezett. E szerint az ott élők többségének – figyelembe véve, hogy a behajtást tiltó táblák nem váltak be – a fizikai elzárás jelentené a legnagyobb segítséget. Habár sok ötlet felmerült, de a leghatékonyabb és legegyszerűbb alternatíva a nagyobb növényládák kihelyezése lenne, olyanok, amik a város több pontján is vannak. Az önkormányzati képviselő szerint ezek kihelyezésére augusztus legelején sor is kerülhet. Bízik benne, hogy az érintett utcák lakói a fizikai lezárással végre nyugalmasabban tölthetik a mindennapjaikat. Ám, az, hogy ez mennyire lesz hatékony, majd élesben dől el. Addig is a mai napon, illetve holnap folytatódnak az utcafórumok. Május 23-én a a Sió, a Gaja és a Régi Csóri utcák lakóival, május 24-én pedig a Kertész utca és a Kertész köz lakóval egyeztet Szigli István.