A két pilóta a Trianoni békediktátum igazságtalanságára szerette volna felhívni az óceán átrepülésével a figyelmet, s ezzel a remek teljesítménnyel sikerült is Magyarországot az érdeklődés középpontjába állítaniuk. A történelmi tett és az évforduló emlékére május 28-án csütörtökön 18 órakor érdekes előadásra és kötetlen beszélgetésre várják a száriakat és a környékbelieket Száron a művelődési házba, ahol a repülőmérnöki diplomával is rendelkező Nagy Jenő, vagyis Cpt. (kapitány) Zsenya lesz a vendég. Nagy igazán hiteles a témát tekintve, hiszen maga is repült, vadászpilóta volt és MIG-21-est vezetett.

Az előadásra a belépés ingyenes!