A szóban forgó hüllő nem más, mint egy afrikai sziklapiton. A földrész legnagyobb kígyójának tartják, egy kifejlett példány elérheti az 5-6 métert és a több tíz kilogrammos testsúlyt.



Tordason lelték az óriáskígyót

Egy ilyen fenevadról készült kép került fel a közösségi hálóra a minap. A kép feltöltője szerint, a Fejér vármegyei Tordas határában kapták lencsevégre a hatalmas egyedet, egy frissen bebálázott szénakupacban, láthatóan már “post mortem” állapotban. Hogy hogyan került oda, és a mezőgazdasági gépnek – pláne annak kezelőjének – hogyan sikerült a “csepp” egyedet “bebálázni”, arról fogalmunk sincs, de azonnal megkerestük Both Zoltán vadállatbefogót, hallott-e az esetről?

Kérdésem alig hangzott el, máris nevetve közbevágott: – Ó, a szénabálás piton? Igen, hozzám is eljutott a fotó még a hétvégén.

Forrás: Facebook

Mint kiderült, a képen valóban egy körülbelül négy-öt méteres, Afrikában őshonos sziklapiton látható, a mintázata alapján. A szakember szerint, ekkora kígyó még az állatkertekben sincs Magyarországon, ott a legnagyobb is esetleg négy méter lehet.

A sziklapiton törvény szerint, az emberi életre veszélyes állatok közé van sorolva, tartásához veszélyes állattartási engedély szükséges. Ezt általában magánszemélyek csak akkor kaphatják meg, ha van szakirányú végzettségük. A törvény kitér arra is, hogy mekkora helyen kell tartani, ami minimum az állat testhosszának a kétszerese kell, hogy legyen.

“Na most, ennek már egy panellakás kellene törvény szerint, hogy ezt valaki tarthassa, na persze, ha ezt feketén tartják, az más!” – elmélkedik a szakember.



De hogyan került oda?

– Egy kisebb kígyó – mondhatni – egyszerűbben megszökik, mint egy ilyen nagy. Ennek azért lassabb, lomhább a mozgása, nem menekül mint egy gazella, nem olyan villámgyorsan közlekedik, mint egy vízisikló. Ennek a példánynak azért oda is kellett jutnia, arra a helyre.

Egy ilyen kígyó 30 kilogramm fölött van. Both Zoltán még az 1 százalék esélyt is soknak találja, hogy valaki a hatalmas kígyót a település határába cipelte.

Azt mondja, hasonló képek rengetegszer jönnek vele szembe az interneten, ez a fotó már legalább nyolc éve terjed a világhálón.

– Kicsi a valószínűsége annak, hogy a képnek van valóság alapja – mondja a vadállatbefogó – hogy nem jelentette senki és egy ekkora kígyót nem vesz észre senki, ott a szalmabálában, azt kizártnak tartom.

A képen látható példány minimum 15 éves kígyó lehet, hogy valaki ezt ennyi időn keresztül nevelgette, az szinte lehetetlen. Egy ekkora termetű kígyó már nem éri be egerekkel, patkányokkal, de egy kecskét is könnyedén lenyel, sőt… Az alábbi videó ötödik percétől végig követhetjük, ahogyan egy afrikai példány – nem is annyira komótosan – belakmároz egy Impalát.

Both Zoltán arra is kíváncsi lenne, hogy aki ezt a képet készítette, vajon bejelentette a hatóságoknak a tetemet, és annak a pontos helyét?

Amennyiben valóban létezik ez az elhullott állat, a területileg illetékes Nemzeti Parkot vagy a Vadőrt kellett volna értesíteni, esetleg a 112-es segélyhívó számon bejelenteni, ahelyett, hogy a közösségi oldalra került.

A vadállatbefogó a világhálóra felkerült, veszélyes kígyóról készült fotót nem látja másnak, mint pánikkeltésnek és likevadászatnak a közösségi médiában, aminek semmilyen valós alapja sincsen.