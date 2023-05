Figyelni kell! 1 órája

Elszaporodtak a gombák a fehérvári játszótereken is - veszélyesek?

Az esős idő bizony a különféle gombák szaporodásának is kedvezett, így hát sok közterületen, köztük játszótereken is megjelentek, nem válogatnak. Alapszabály: hagyjuk békén őket, és nagyon figyeljünk, hogy a gyerekek is így tegyenek. Mondjuk a részleteket.

HBL HBL

Az egyik Szedreskerti játszótéren fotóztuk a gombákat, s ezekről kérdeztük meg a szakértőt Fotó: HBL

A Szedreskerti lakónegyed egyik játszóterén fotóztuk a képen látható gombaszaporulatot, de a problémakör általános, több helyre igaz, legyen akár a fákkal ölelt Bregyó-közi játszótér a másik példa. Nyomban egy mikológus, gombaszakértő, gombaszakellenőrhöz fordultunk segítségért: milyen gombák ezek? Veszélyt jelentenek? Be kell jelenteni a városgondnokságnak? A szakértővel nagyjából azonnal arra terelődik a szó, hogy lényegében mindegy, milyen gomba, mert a szülőknek minden esetben figyelni kell a gyerekekre, ne nyúljanak hozzá, ne szedjék le, semmi esetre se vegyék a szájukba stb. Egyébként megtudjuk, tintagomba, ami nem olyan, mintha gyilkos galóca lenne, de azért egyáltalán nem javalt elfogyasztani. Persze, tudjuk, az ördög nem alszik, mégis kényelmetlenül érzi magát az ember, ha épp játszótéren találkozik ilyen potenciális veszélyfaktorral. A tintagomba a kalaposgombák (Agaricales) rendjéhez tartozó négy nemzetség magyar gyűjtőneve. Képviselőik humuszban gazdag talajon, trágyán vagy növényi maradványokon élnek. Emberi fogyasztásra csak néhány fajuk alkalmas, egyes tintagombák pedig mérgezőek. Ebből következik, a tintagombák többsége nem ehető. Az eső az ő növekedésüknek is kedvezett: mindenhol ott vannak

Fotó: HBL - A gyereknek nem jó szórakozás a többszöri gyomormosás. A gyilkos galócán túl még számos olyan gomba létezik, melynek elfogyasztása után a tünetek 8-12 óra elteltével jelentkeznek. Alapszabályként elmondható, teljesen óvakodjunk mindig a gesztenye, húsbarnás, vagy lilás árnyalatú példányoktól. Nagyon támogatnám, ha az önkormányzat hathatós segítségével és hozzájárulásával az óvodákba, iskolákba is eljuthatna egy edukációs program. Legalább az óvónők, tanárnők legyenek pontosan tisztában azzal, melyek a leggyakrabban előforduló, akár komoly veszélyt jelentő gombafajok - fogalmazott a György. Majd konkrét példákat is említett: ilyen Magyarországon a halálosan mérgező gyilkos vagy fehér galóca, a húsbarnás őzlábgomba, vagy épp a gesztenye-őzlábgomba, de a felsorolás nyilván nem teljes körű. Kitért arra is, a gombák mindenhol ott vannak, nekünk kell tudni együtt élni velük, s megismerni őket. A gyerekeket fontos megtanítani arra, ne piszkálják, ne nyúljanak hozzájuk, ahogy az ugyancsak bárhol megtalálható mérgező bogyókhoz sem. A témával kapcsolatban megkerestük a városgondnokság vezetőjét, Bozai Istvánt is, aki egyetért a szakértő által elmondottakkal, vagyis a szülők odafigyelése a kulcskérdés. - Mi is csak megerősíteni tudjuk, hogy a szülők figyeljenek oda a gyerekekre. A gomba 2-3 nap alatt kinő, sajnos nem tudjuk vállalni, hogy mindig el fogjuk távolítani - fogalmazott a városgondnok. A bejelentést követően egyébként erről a konkrét játszótérről eltávolították cikkünk főszereplőit, az ominózus gombaszaporulatot.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!