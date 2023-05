Az említett szakaszokat tavaly adták át és gyorsan kiderült, több olyan tényező is van, amelyek egymást mintegy erősítve, balesetveszélyessé teszik a kerékpáros útvonal Kajászón áthaladó szakaszát. A lejtős, ámde kanyargós úton – ami ráadásul betonszegéllyel ellátott vegyes forgalmi út, amelyre sok helyen ráhullanak a falevelek - a kerékpárosok hajlamosak „elengedni” a biciklit. Csakhogy ez aztán a 8111-es autóútba torkollik és ha a kerékpárosok nagy sebességgel érkeznek a csomópontba, fennáll a veszélye annak, hogy nem tudnak megállni és összeütközhetnek egy érkező autóval. Ilyen eset elő is fordult – ekkor szakadt el a cérna a kajászói önkormányzatnál -, amikor egy kislány csúszott be a csomópontba és csak a szerencsén múlt, hogy a baleset nem végződött tragédiával. Abból is adódtak balesetek, hogy a lejtőn a rossz sebességválasztás miatt a biciklis elesett és az útvonalat szegélyező betonárokba csapódott. Az önkormányzat jelezte a problémát a NIF-nek és kérte annak orvoslását, ám azt a választ kapták, a forgalomszabályozás az érintett szakaszon az önkormányzat hatáskörébe tartozik.

Ezek után Kajászón úgy döntöttek, forgalomlassító küszöböket alakítanak ki a kerékpáros útvonalon. – Hét ilyet építettünk, ezek közül a „legdurvább” 70 centiméter széles, átlagban 4,5 centiméter magasak ezek a bordák. A küszöbök miatt aztán nagyon sok kritikát kaptunk a kerékpárosoktól, mondván, veszélyesek. Véleményem szerint azonban még mindig jobb, ha esetleg a kerékpáros a saját figyelmetlensége miatt elesik egy ilyen borda miatt, mint hogy kigurul a forgalmas autóútra és ott éri komoly baleset. A forgalomlassító küszöbök kialakítása előtt majdnem húsz – amiről az önkormányzatnál tudunk - baleset fordult itt elő, köztük olyan is, amikor mentőhelikopterrel vitték el a sérült kerékpárost – mondta a feol.hu-nak Kocsis Zoltán, Kajászó alpolgármestere, aki az önkormányzat részéről menedzselte a kerékpáros útvonal biztonságosabbá tételének kérdését.

A terv egy része, amin látszik, hol, milyen forgalomtechnikai megoldással élnek majd az átalakítás során

Fotó: Kajászói Önkormányzat

Az önkormányzat ezek után – más eszköze nem lévén – újabb egyeztetéseket kezdeményezett az Építési Minisztériumnál és más szerveknél a helyzet megoldására. Ebben nagy szerepet vállalt Tessely Zoltán, a terület országgyűlési képviselője is. A sikeres tárgyalásokat követően új tervek születtek. - A forgalomlassító küszöbök maradnak, de átalakításra kerülnek, egyes részeken pl. magasabb, de több méteren át húzódó, emelt útszakasz kerül kialakításra. Ezen felül jóval több figyelmeztetés és előjelzés kerül az útburkolatra, illetve az út mellé. Már minden készenáll, csak a kivitelezésre várunk, ami szerintem villámgyorsan meg fog történni – zárta az alpolgármester.