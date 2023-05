„Változtass most! - Légy te a változás és tedd jobbá a világot!” Ez volt az idei alkotói pályázat mottója, amelyet óvodai csoportoknak írtak ki és amelyre a csákberényi gyerekek egy A2-es (durván 60x40 centiméter) méretű, vegyes technikával készült montázst alkottak. Ha jobban megnézik, látható, hogy a hagyományos rajztechnikák mellett használtak többek között műanyag kupakot, vattapamacsokat, fültisztító pálcikákat, sőt tésztát is. – Kollektív projektmunkában készült az alkotás, a tevékenység során mind a 25 kisgyermek lehetőséget kapott egy-egy mozzanat, részlet kidolgozásában, így állt végül össze az egész. Munka közben természetesen bővítettük a gyermekek meglévő ismereteit, a munkafázisok során a hozzá tartozó tudományos ismereteket közvetítettünk feléjük – mondta el a feol.hu-nak Rácz Adrienn, az óvoda vezetője, akitől azt is megtudtuk, az óvoda, amely többször is elnyerte már a Zöld Óvoda címet, első helyezettként egy kreatív készletet kapott.

A pályázatra most első alkalommal nevezett az intézmény, de a sikeren felbuzdulva az óvodavezető úgy nyilatkozott, hogy jövőre is biztosan nekilátnak a munkának!