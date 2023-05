Szerencsére azonban sok helyen, köztük Fehérváron is már megkezdték a szúnyoggyérítést, aminek jótékony hatását hamarosan érezhetjük is. Ám, ahhoz, hogy a gyérítés sikeres legyen, nekünk is hozzá kell járulnunk némi teendővel, erről tett közzé egy részletes tájékoztatást a Városgondnokság.

„A kémiai gyérítést repülőről jogszabály nem engedi, így erre nincs lehetőség. A biológiai gyérítés sikeréhez azonban a fehérváriak együttműködése nélkülözhetetlen, csak közös erővel előzhetjük meg azt, hogy ellepjenek bennünket a szúnyogok” – írják honlapjukon.

A konkrét praktikák ismertetése előtt fontos tudni, hogy voltaképpen minden víz potenciális tenyészhely, így mindenekelőtt ezeket kell felszámolni. Éppen ezért ne hagyjunk pangó vizet az udvarunkban és házunk környékén. Kőszegi Dániel, a Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetségének elnöke szerint érdemes az esővízgyűjtő hordókat is lefedni, hogy ne tudjanak belepetézni a szúnyogok. Talán nem is gondolnánk, de még a nem feltöltött medencékben és a virágok alatti tálcák vizében is kikelhetnek a lárvák.

„Ha melegszik az idő, akkor a szaporodása felgyorsul a szúnyogoknak és 5-6 napon belül egyetlen szúnyog akár 2-300 utódot is hoz, sőt vannak olyan szúnyogfajták, melyek a pocsolya után maradt sárban is be tudják fejezni a fejlődésüket” – részletezi tovább közleményében a Városgondokság, majd arra is kitérnek, hogy a szúnyogok az intézkedések ellenére nem fognak egyik napról a másikra eltűnni, az a fontos, hogy a számukat redukálják le, amennyire csak tudják. A főbb tenyészőhelyek mellett, több kisebbet is sikerülhet megtalálniuk és kezelniük, de a magánterületekhez nem férnek hozzá, így azokat a tulajdonosaiknak kell kezelniük.

Székesfehérváron folyamatosan zajlik a tenyésztőhelyek feltérképezése, de a helyiek segítségét is várják, a [email protected] címre leadhatják ezzel kapcsolatos észrevételeiket a mélyen fekvő vizes területek pontos helyszínének megjelölésével.