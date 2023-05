Tavaly országos hírűvé vált a tragédia, mely során egy 7 éves kisfiú az iskolában megtartott születésnapi tortázás után kialakult, ételallergia okozta heves reakció következtében elhunyt. A haláleset után az allergiás reakció kezelésére szolgáló EpiPen injekciók beszerzése számos közintézmény számára a prioritások közé került.

Aba önkormányzata ahogy tavaly is, úgy idén is biztosítja a közintézmények számára az injekciót, amely akár életet is menthet. A helyi háziorvos továbbá rövid oktatást is tartott az EpiPen használatáról az egyes intézmények képviselőinek. Az életmentő injekciókból jutott többek között az iskoláknak, az óvodának, a helyi étteremnek is.