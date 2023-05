A székesfehérvári Rákóczi úton autózott hétfőn este 8-negyed 9 tájban a belváros irányába Szabó Gergely, amikor azt vette észre, hogy az úton keresztben lefeküdt (vagy esetleg eldőlt) egy férfi. Valószínűleg sokan nem álltak volna meg, de a fehérvári mérnök-közgazdászban ez az opció fel sem merült, azonnal fékezett, oldalra állt a kocsijával, és odasietett a férfihez, hogy segítsen neki.

- Szerencsére az illetővel lehetett kommunikálni, de az már egyből látszott, hogy nagyok sok alkoholt ihatott, s talán mintha be is vizelt volna. Próbáltam felmérni az állapotát, de nem igazán akart együttműködni, azt mondta, hogy amíg nem hagyja el a helyszínt a párja, egy nő, aki szintén ott tartózkodott pár méterre, addig ő semmire nem hajlandó - idézte fel a történteket Gergely, aki szerint csodálatos volt látni, hogy a környék járókelői közül senki nem ment tovább közönyösen, elfordulva, hanem egy emberként odajöttek: - Azonnal a segítségemre sietett egy orvos, egy ügyvéd, egy ápoló és két városgondnoksági dolgozó is. Mivel a részeg férfi nem akart együttműködni, azt sem tudtuk, hogy eltört-e például valamije. Az orvos megtapogatta, átvizsgálta a gerincét, a csontjait, és miután megállapította, hogy semmilye nem törött el, ketten a járdára vittük az illetőt - folytatta Szabó Gergely, aki szerint joggal lehet büszke arra, hogy székesfehérvári, ugyanis mindenki próbált valahogyan segíteni, nem hagyták cserben se a földön fekvő férfit, se őt, aki megpróbálta felmérni a férfi állapotát. Nemsokára kiért a mentőautó is, akinek a részeget átadták.

- Azt nem sikerült kideríteniük, hogy az illető pontosan miért feküdt az útra, sem azt, hogy megbékélt-e a párjával, de az biztos: senki nem sérült meg, senkit nem hagytak cserben, és habár vagy tíz autó pillanatok alatt feltorlódott az úton a Skála felől, senki nem ordítozott, senki nem káromkodott, sokkal inkább azt nézték, miben, hogyan tudnának segíteni. Senki nem tudhatta előre, hogy az illető esetleg megsérült-e, vagy rosszul lett, nem is mérlegelt senki, hanem tette a dolgát - foglalta össze Gergely, aki a történetet a Szeretem Székesfehérvárt közösségi csoportban is megosztotta, s aki szerint persze maga az eset "nem akkora történet", mégis igazi tanúbizonysága annak, hogy Székesfehérváron jó emberek, segítőkész polgárok élnek és ha valaki segítségre szorul, biztosan számíthat másokra!