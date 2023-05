Erre a sorsra jutott most a Selmeci utcában az égig magasodó gesztenyefa is, amely megannyi eseménynek lehetett szemtanúja az Öreghegyi Közösségi Ház mellett állva az elmúlt évek, évtizedek alatt. Mint a városgondnokság közösségi oldalán megírta, a növény törzse belül szinte végig üreges, kong és meg is dőlt, több helyen ráadásul korhadt is. Hozzátették, "faápoló szakmérnök is megvizsgálta a fát, de nincs mit tenni, ki kell vágnunk, mielőtt bármilyen bajt okozna."

Egy hatalmas lyuk tátong a gesztenyefa oldalán

Forrás: Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap

Az öreg gesztenyét magunk is megnéztük: törzsének alján valóban repedések sokasága látható, s ott egy nagy lyuk is tátong.

A kapcsolódó bejegyzés: