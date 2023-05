Livi és Nóri felépülését a móriczos közösség jótékonysági nappal is támogatta, néhány nappal ezelőtt azonban egy licit is útjára indult. Minden hétköznap 8:00 és 15:00 óra között a 06/25-413-124-es telefonszámon várják az ajánlatokat. A szabályzat szerint a licitlépcső 1000 forint.

A licitálható tárgyak frissülő listája az intézmény közösségi oldalán látható, amelyen jelenleg 33 tétel szerepel. A listán a legkülönbözőbb tárgyak szerepelnek, a teljesség igénye nélkül például vannak köztük festmények, workshop, wellness hétvége, klímakarbantartás, masszázs, színházjegyek, bakelitek.

A licitálók olyan relikviákhoz is hozzájuthatnak, melyeket hazánk ismert sportolói és művészei írtak alá. A listán szerepelnek Quimby relikviák, Nagy Ervin könyve, az 1999-es Bajnokok Ligája győztes Dunaferr női kézilabdacsapat labdája, a női vízilabda csapat zászlaja, Szoboszlai Dominik meze, a Wellello dobbőre, Horváth Tamás Dragon Ball Son Goku limitált anime figurája, mind dedikált változatban.