Az Alsóváros városrészben található Hársfa utca a déli összekötő út fejlesztésével összefüggésben, annak következményeként zsákutca lett, ellenben az említett utcával szomszédos két utca (Diófa, Fenyőfa) nem. Mindegyik utca a saját forgalmát bonyolíthatná ‒ szól a felvetés ‒ de így a Hársfa utcába koncentrálódik a szomszédos utcák forgalma is (sokszor igen nagy sebességgel), míg nekik (mármint a Hársfa utcaiaknak) forgolódni kell, hogy elhagyhassák az utcájukat, de ez a legkevesebb.

A kérdésük: mi indokolta, hogy egyedül a Hársfa utca lett zsákutca, és a többi nem? Miért lett zsákutca? Miért nem halad ki a szomszédos utcák forgalma is csak egy irányban az adott utcából? A legnagyobb probléma, hogy a másik két utca közlekedését is ebbe az egy utcába terelték ‒ mondták, s a közlekedési táblákat "elemezve", ez a megállapítás nehezen vitatható. Ennek a döntésnek ‒ úgy érzik ‒, így ők a vesztesei.

A Hársfa utcából nem lehet kikanyarodni a szervízútra, ellenben a szomszédos utcákból szabadon rákanyarodhatnak, s ha így tesznek, csakis a Hársfa utcán keresztül tudnak távozni

Fotó: NZP

"Zsákutca lett, mégis nagyobb a forgalom, mint előtte valaha." ‒ idézet a feol.hu-hoz érkezett panaszból. A fenti problémakört, a Hársfa utcai "varsát" jártuk körbe szó szerint, autóban ülve, több irányból forgolódva.

Videónk a nem ott lakók számára is érthetően szemlélteti, mi a panasz tárgya:

A fenti kérdéssel megkerestük az önkormányzatot is, válaszukat alább változtatás nélkül közöljük.

„Évtizedes útfejlesztés valósult meg a déli összekötő út megépítésével. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a környező utcákban élőknek, a beruházás megvalósítása idején tanúsított türelemért. A cél semmiképpen sem bárki ellehetetlenítése, hanem – természetesen a környékbeliek mellett – a város egészének közlekedési helyzetének javítása volt. Már a kezdetektől több egyeztetésre is sor került, ahol a lakóknak lehetőségük volt megismerni és véleményezni a terveket. Ezekben szerepelt a most már a mindennapokban is funkcionáló közlekedési rend is. A Hársfa utca zsákutcaként történő működtetését a szervizút használhatóságának növelése indokolta, illetve az, hogy valamelyik utcából a Juharfa utca felé nyíló kapuk használatát biztosítani kell. A pollerek (forgalomakadályozó oszlopok) kihelyezését sem tartották mindenhova célszerűnek a szakemberek, hiszen ez az élet- és vagyonmentő járművek szabad közlekedését akadályozná, másrészt az a tapasztalat, hogy az oszlopokkal lezárt utcákat azonnal parkolóként kezdik használni az emberek. Az átadás óta eltelt időben például a szemétszállító járművek is meg tudják oldani tolatással az edények ürítését, a jogosítvánnyal rendelkezők számára sem jelenthet problémát a fordulás személyautóval. Fontos a lakók jelzése, hiszen a déli összekötő út megnyitása ebben a hónapban történt meg, ezért a szakemberek folyamatosan vizsgálják annak a közlekedésre gyakorolt hatását. Az alapján lehet majd eldönteni, hogy szükség van-e bármilyen módosításra. Az első néhány hónap tapasztalata alapján erről a városrész önkormányzati képviselője is egyeztetni fog a lakókkal.”