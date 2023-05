Somogyi János annak idején, a régi, hagyományos írógépen írta le az emlékeit, amelyeket elsősorban családjának szánt, ám végül könyv lett belőle, emlékül és tanulságul szánva a maiaknak – mesélt a könyv szerzőjének fia, Somogyi Péter csütörtökön este a Vas Gereben Könyvtárban bemutatott, Emlékezések 1915 Szilasbalhástól 1989 Enyingig című könyvről.

Somogyi Péter nyugdíjba vonulása óta kicsit több időt tudott szánni a régmúlt felkutatására, ahogy édesapja irataival is tette. Az író leszármazottja máig igyekszik a szűkebb és tágabb famíliát megkeresni, összehozni, ami a könyv bemutatójának estéjén is megmutatkozott. Az összegyűlt közönség soraiban szép számmal voltak jelen a Somogyiak és más ágai is a családnak. Sokan közülük még sohasem találkoztak egymással. Régi osztálytársak, ismerősök, munkatársak is eljöttek a könyv kapcsán a könyvtárba, akik a bemutató után, kedélyes beszélgetésbe elegyedtek egymással.

Viplak Tibor, a település polgármestere is tiszteletét tette az előadáson, ahol gratulált Somogyi Péternek a könyv megírásához, a gyűjtőmunkához és legfőképpen a bátorságához, hogy édesapja emlékeit könyvbe öntötte, és megosztotta mindenkivel.

Az előadást színesítették a megjelenített régi családi- és katonafotók és a remek dramaturgiával összeállított és előadott könyv részletek, amelyeket Somogyi Zsolt, Somogyi Péter fia, Dér András, Balázs Béla díjas filmrendező és felesége, Dér Denisa – akik egyébként távoli rokonságban állnak a Somogyi családdal – tolmácsolásában hallhattak a jelenlévő vendégek.

Az előadás végén Somogyi Péter, édesapja emlékének szánva, zongorán még néhány operett részletet is előadott.

A kiadott könyvet meg is lehetett vásárolni, de a könyvtárnak ajándékozott példányokat a későbbiekben kölcsönözni is lehet.