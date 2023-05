Frissen festett fal illata járja be a beloianniszi polgármesteri hivatal dísztermét, ahol az elmúlt hetekben jelentős felújításon zajlott. A helyiséget ünnepélyes keretek között adták át a falu népének, s mint elhangzott, megannyi boldog, megható pillanatnak adhat otthont – már a közel jövőben is – a hivatal egyik legszebb helyisége.

– Ez egy szimbolikus esemény. Azt szimbolizálja, hogy a település milyen széles spektrumon tud mozogni. Sok helyen egy ilyen kisebb beruházás át sem megy az ingerküszöbön, azonban mi minden ilyen „kicsinek” is nagyon tudunk örülni. Ha itt, most körülnézünk, azt gondolom, látszik, hogy pici lépéssel is lehet nagyon szép és maradandó dolgokat csinálni. A település életében nagyon fontos helyiség lesz a díszterem, hiszen például a házasságkötések is itt zajlanak majd. Számomra és a képviselő-testület számára is öröm, hogy az ilyen és ehhez hasonló eseményeket méltó környezetben tarthatjuk – fogalmazott beszédében Papalexisz Kosztasz.

A polgármester továbbá arról is beszélt, az esemény hűen mutatja, mennyire „szívós” település Beloiannisz.

– Ez a projekt 2018-ban kezdődött. Többletforrást igényelt, amit be is nyújtottunk, és éveken át mindig, újra és újra fenntartottuk az igényünket, míg végül azt mondták: rendben van, megkapjátok. Miután megkaptuk, az is kiderült, hogy nagyon rövid határidővel kell megvalósítanunk a projektet, de ennek is meg tudtunk felelni. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a meglévő forrásainkra úgy vigyázzunk, mint a szemünk fényére, és hasznosíthassuk azt a település érdekében – tette hozzá.

A mintegy bruttó 30 millió forintból megvalósuló fejlesztés ünnepélyes átadóján a térség országgyűlési képviselője, Tessely Zoltán elmondta, a terem felújítása nagyjából másfél hónap alatt lezajlott, a végeredmény pedig magáért beszél. Hozzátette, a település minden elnyert forrást felelősen használ fel, a következő nagy lépés pedig a művelődési ház funkcionális egysége gyúrása a nemrég elkészült tornacsarnokkal és a főtérrel.

Az esemény végén az ortodox egyház képviseletében János atya áldotta meg a hivatal dísztermét.