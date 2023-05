Polgármesteri köszöntő:

Kedves ballagó diákok, kedves vajdások!

„Az emberek mind felnőnek egy napon. És mindig a megfelelő pillanatban” – vetette papírra egykor Wass Albert író.

Azt hiszem, Ti is a megfelelő pillanatban vagytok, az érettségi lesz az első kapu, amelyen átjutva igen közel kerültök a felnőtté váláshoz. Mint ahogy a nevében is benne van, számot fogtok adni érettségetekről, az évek alatt megszerzett tudásotokról. A második kaput a továbbtanulás vagy a munka világa tartogatja számotokra. Utóbbi nem lesz ismeretlen, hiszen amíg a középiskolát Bicskén, a Vajda János Technikumban végeztétek, bőven volt alkalmatok arra, hogy belekóstoljatok. Az egyetemi lét viszont tartogat majd sok újdonságot, s egyben erősíti felnőtté válásotokat, függetlenedéseteket a családtól.

„Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapui előtt” – énekli az Edda Művek. Ti is a kapu előtt álltok, amelyen át kell mennetek ahhoz, hogy a megálmodott jövőtök felé az első lépéseket megtegyétek.

Ehhez kívánok sok erőt és bátorságot! Merjetek azzá válni, akik mindig is szerettetek volna lenni, de közben mindig legyetek büszkék rá, hogy a bicskei Vajda János Technikumba jártatok!

Mi, bicskeiek már most is büszkék vagyunk Rátok!

Sok sikert kívánok!

Bálint Istvánné

polgármester

Székesfehérvári SZC Vajda János Technikum

12/A

Ülő sor: Kiss Kevin, Zoboki Zsolt Tamás, Oláh Oszkár (osztályfőnök), Balázs Georgina Magdolna, Wencz Balázs

Álló sor: Györgyi Péter András, Szegedi Dániel, Boros Kristóf, Csala Péter Vajk, Schmidt Milán Benjámin, Szabó Attila Patrik, Nemes Adrián, Sulymosi Gergő Sándor

12/B

Ülő sor: Bajmóczy Dorka, Döme Fanni, Sáfrán Vivien, Vigyikán Attila Tibor, Csire Dorina Mária, Juhász Bálint, Liszi Bence

Álló sor: Csata Krisztián, Izsó Fruzsina Helga, Balogh Melissza, Rácz Kristóf, Nyári Márió, Dömötör Zsófia, Jónás Lóránt, Kulcsár Zsófia, Samu Nikolett

Hiányzók: Végh Rea, Varga Bálint, Ruzicska Szófia, Radovics Hedvig Szonja, Radovics Cintia, Jurkiewicz Dániel, Horváth Hanna, Bakó Erzsébet, Szabó Júlia

3/11/E

Balról: Vári Vivien, Mohácsi Vanda, Kollár Gergő, Nagyné Kiss Katalin (osztályfőnök), Nagy Dzsenifer Evelin, Csendes Anna, Fülöp Gyula, Szolnoki Adrienn

KK/11

Balról: Kalucza Patrik, Sankó Dávid Szabolcs, Tihanyi Flóra Szonja, Csendes Virág, Molnár Liza Bianka, Tóthné Hoffmann Ilona (osztályfőnök), Nagy János Róbert

Hiányzók: Határvölgyi Dániel Zoltán, Leleszi Márk