Az Ukrajna területét érintő háborús helyzet miatt könnyített feltételekkel léphették át a határt a kisállataikkal érkező menekültek. Az ukrán térségben – rókákban és kutyákban – tapasztalt veszettség esetek miatt azonban újból szigorításra volt szükség – adta hírül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH). Június 1-jétől pedig ismét a normál rend szerint léphetik át az ukrán-magyar határt a kutya, macska, vagy vadászgörény kedvencükkel érkezők. A szabályozás legfontosabb részleteiről nem csak magyarul, de ukránul és angolul is tájékoztatást adnak a NÉBIH oldalán, így az érintettek is tájékozódhatnak a részletekről. A kedvencként tartott állatok az az Európai Unióba mikrochipes jelöléssel, illetve kedvező eredményű veszettség vérvizsgálattal léphetnek be, így ezek a szabályok vonatkoznak Magyarországba érkezéskor is. Az ukrán-magyar határszakaszon, a tapasztalat szerint folyamatosan csökken a forgalom, ezért döntött a hatóság a rend visszaállításáról. A fenti két kitétel mellett a vérvizsgálatot követő 3 hónapos várakozási idő is a feltételek között szerepel.