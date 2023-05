Az idei eboltást a faluban június 2-án pénteken 15 és 19 óra között, illetve június 3-án szombaton 8 és 10 óra között tartják. Ezekben az időpontokban várja Nagy Tamás állatorvos a 3 hónapnál idősebb kutyákat a Magtár épületénél. A tulajdonosok vigyék magukkal az eb oltási könyvét. Akinek még nincs, vagy elveszítette az új típusú (sorszámozott) Kisállat Egészségügyi Könyvét, annak 500 forintért adnak újat. Amennyiben kutyáját inkább háznál oltatná, a 20 953 0556-os telefonszámon tud időpontot egyeztetni.

Dosztály Csaba, Zámoly jegyzője arról is tájékoztatott, hogy a jogszabályokban előírt ebösszeírás határideje május 31., eddig kell minden kutyatulajdonosnak jelentenie a kutyáját, vagy kutyáit. A határidő a jövő héten lejár, ám Zámolyon eddig csak nagyon kevés Ebösszeíró adatlap érkezett be a hivatalhoz. A bejelentést meg lehet tenni a május elején megjelent Zámolyi Hírmondóhoz csatolt adatlapon, ami le is tölthető Zámoly község honlapjáról, illetve személyesen is lehet kérni a hivatal titkárságán. Azt is be kell jelenteni, ha az eb időközben elpusztult, vagy elajándékozásra került és erről az állatorvost nem tájékoztatták. Ezt az [email protected] e-mail címre küldött levélben is megtehetik, vagy telefonon a hivatal 251-000-ás számán. Az az állattartó, aki a rendelet szabályait nem tartja be, illetve elmulasztja a kutyáját bejelenteni, 25 ezertől 200 ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal is sújtható – figyelmeztet a jegyző.

Végül Dosztály Csaba arra is felhívta a figyelmet, hogy Zámolyon gyakoriak a közterületre kijutott, utcán kóborló ebek. A közösségi együttélésről szóló rendelet pedig előírja, hogy az állattartó köteles az állatot úgy tartani, hogy az a szomszédoknak anyagi kárt ne okozzon, testi épségüket és egészségüket ne veszélyeztesse. Arról is neki kell gondoskodnia, hogy a kutya a tartási helyét ne hagyhassa el. A kóbor ebeket az önkormányzat a gyepmesterrel befogathatja.