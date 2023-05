Folyamatosan figyelemmel kísérjük a Velencei-tó egyik régi motorosának, a Gárdony hajónak a felújítási munkálatait, amely most, 2023 májusában igazán nagy lendületet vett. Hó elején megindultak a belső munkálatok a hajón, megtörténtek az elektromos szerelések és a belső teret is kialakították. A hajópadló és a csúszásmentes rétegelt lemez is felkerült a helyére, majd pedig a mennyezet szigetelése következett – adta hírül a felújítást végző, a Velencei-tavon hajózással foglalkozó társaság. A hajó két oldalt nyitott lesz, ám rossz idő esetén ponyvával védik majd a belső teret, derült ki, ahogy az is: az elektromotorokat már felszerelték, így már a festési munkálatoknál tartanak.