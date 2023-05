Hol is lehetett volna másutt az avatás, mint az új tornacsarnokban, amelynek emelvényén először az igazgató, Kajos Péterné beszélt. Elmondta, hogy számukra örömteli, régen várt nap ez a mai, amikor birtokba vehetik az új szárnyat, de azt is megemlítette az iskola történetével kapcsolatban, hogy a több mint 100 évvel ezelőtti építésekor is a legmodernebb volt és most is az, és hogy erre nagy szükség is van, mert a céljuk megőrizni a helyüket a környékbeli iskolák között, mondta az intézményvezető ünnepi beszédében.

-Egy ország fejlődésének képletében ez tyúklépés, a városunk életében egy óriási szökkenés, az iskola életében pedig egy álom beteljesülése, hogy megépült az új iskolaszárny. De hiába a szép falak, a csodás külső, ha szellemiség nem párosul hozzá. Azt tapasztalom évtizedek óta, hogy a Radnóti szellemiség az hat, csodákat tesz, és a város életét színesebbé teszi. Fontos, hogy ez a radnótis szellemiség töltse meg a falakat, mondta köszöntőjében Fenyves Péter polgármester.

Az ünnepi műsor keretében Gárdonyi Géza sorai hangzottak el, majd beszélt az intézmény fenntartója is.

Török Szabolcs a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója ismertette a pályázat részleteit, illetve arról is beszélt, hogy az a tankerület legnagyobb pályázata. Mint mondta a móri és a fehérvárcsurgói iskolában közösen 2 Mrd 51 millió forintnyi fejlesztés történt.

-Nem minden intézményvezető életében történik meg, hogy iskolát építenek neki, ám Kajos Péternének sikerült. Érdemes volt közösen harcolnunk, hogy elkészüljön az új szárny, mely díszíti a 240 éves épületet, amit együtt alapítottak a Csókakői iskolával, Mária Teréziának köszönhetően. Mór egy járási székhely, egy térségi központ. Bizonyos mutatókkal meg is kell felelni ennek, hogy ne csak nevében legyen az. Az iparűzési adó is fontos mutató, de legalább ilyen súllyal kerül a latba a megfelelő színvonalú oktatás, mondta Törő Gábor országgyűlési képviselő.

A Klebelsberg Központ szakmai elnökhelyettese is a meghívottak között volt.

-Emlékszem, hogy 2021-ben, amikor elkezdődött ez a beruházás, minden nagyon nehéz volt, de bíztunk. Akkor a reményt ünnepeltünk, ma az álom beteljesedését. Az iskola legyen akármilyen is, csak építészeti alkotás, jó esetben, ami a nevelő kollégák nélkül semmit sem ér. Maradandó élmények érik a tanulókat az alma máterben, és mindenki szívesebben emlékszik vissza egy ilyen iskolára, nem pedig valamiféle twistolivéri körülményekre. Országos szinten zajlik a fejlesztés, így a korábban meghatározott 60 mrd forint mellé még átcsoportosítottunk további 26 milliárdot, mondta Péterffy Balázs.

Az utolsó felszólaló, a legmagasabb szintről érkező politikus, a köznevelésügyi államtitkár volt.

-A magyar köznevelés 11935 helyszínen zajlik. Ebben lehetnek kisebb-nagyobb iskolák, tornacsarnokok, kollégiumok, vagy éppen óvodák. Az épületeket nem csak karban kell tartanunk, hanem fejlesztenünk is kell, méghozzá lehetőség szerint a szülők és a gyermekek elvárásainak megfelelően. A holnap iskolája nem lehet olyan, mint a tegnap iskolája. Az előző ciklus egy sikersorozat volt, hiszen mindösszesen 4576 beruházás történt. Most a spórolás szele ütött meg minket, a háború, illetve a magas energiaárak miatt, de a már futó projekteket végig visszük, ahogy a móri iskola építését is. Az épület elkészült és úgy gondolom, a város nagy szülötte, Wekerle Sándor is büszke lenne, ha látná, milyen értékkel lett gazdagabb Mór.

A beszédeket sok vers, tánc, ének és zene választotta el egymástól, majd az esemény végén három vallási felekezet vezetője egymás után kérte az Úr áldását az épületre és a benne tanulókra, tanítókra. Veres Péter református lelkész bibliai idézettel érkezett. Mint mondta: ”-Meg van az ideje mindennek, így meg van az ideje az építésnek is. A hálaadás nem került ma szóba, pedig az életünk az nem a véletlenek sorozatát jelenti, hanem mindennek rendelt ideje van. Fontos a különleges, minősített idő felismerése és ezért hálás köszönet a Jóistennek és köszönet mindenkinek, aki benne volt az építésben és adjunk hálát, hogy ezt az építést megtapasztalhattuk."