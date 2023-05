Mielőtt bárki félreértené: nem pénzt kértek, hanem évelő növényeket, virágokat. Az elmúlt években számos új helyen létesítettek a községben virágágyásokat, raktak ki kőládákat és balkonládákat a település virágosítására. Az ezekbe ültetett egynyári növények száma tavaly elérte a 725 darabot. Idén is szeretnék tovább növelni a virágos területek, utcák számát a településen, azonban – a Virágos Magyarország programból levont tanulságok alapján – és a fenntarthatóság jegyében az önkormányzatnál úgy döntöttek, megpróbálják az egynyári virágokat évelőkre cserélni. Ehhez kérték és kérik a továbbiakban is a lakosság segítségét. Tavaly is volt már példa arra, hogy egy-egy tordasi család virágot ajánlott fel az önkormányzatnak, amik ki is lettek ültetve közterületekre és a hónap elején közzétett kérésre is érkeztek már növények.

Szívesen fogadják azonban ezután is a kertekben feleslegessé vált növényeket, így évelő virágokat, talajtakaró és kisebb cserjéket, virághagymákat, rizómákat, gumókat. A növényeket a [email protected] e-mail címen, vagy a +36-30-7440749-es telefonszámon történt előzetes egyeztetés után fogadják.