Keszi Tamás pincéjében szervezték meg idén is a Sörédi Szőlőhegyért Alapítvány égisze alatt az Ezerjó és gyermekei borversenyt. A házigazda és másik alapítványi vezető Szabó Imre mindent elkövetett a verseny létrejöttéért, sikeréért, így több helyre maguk mentek ki a mintákért. A bírákat, a fajtákkal szembeni elfogultság, illetve az esetleges érintettség elkerülése érdekében kizárólag a borvidéken kívülről hívták. Ahogy 2022-ben, idén is Takáts Edina volt a bírálóbizottság elnöke. Mellette négy ítész volt, Páncél József Székesfehérvárról, Nagy Gábor Pázmándról, Borbély Csaba Pannonhalmáról és Bősze Csaba Ászárról.

Keszi Tamás alapítványi elnök elégedett az eredményekkel, ugyanakkor fájlalja, hogy kevés fiatal kapcsolódik be a szőlőtermesztésbe, borkészítésbe

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

-A 38 mintát végigkóstoltuk és végighallgattuk a bírálók megjegyzéseit. Az fontos, hogy elhangzott, nem volt rossz bor és ezt az eredmények is bizonyítják, hiszen csupán két bronz- és tíz aranyérmes volt, a többi pedig mind ezüstöt kapott. De azt is megállapította a bírálóbizottság, hogy nem volt kimagaslóan jó bor. Azt mindenki tudja, aki csak egy kicsit is foglalkozik a szőlővel, borkészítéssel, hogy a 2022-es termés mesze nem volt a legegyszerűbb évjárat. Komoly megpróbáltatás volt a szőlővel is dolgozni, és még annál is nehezebb volt a pincében kezelni a borokat. Ettől függetlenül még csak véletlenül sem szabad leírni a 2022-es évjáratot, mert sokat tanít és óriási tapasztalatokat is ad nekünk. Rengeteget kellett dolgozni azért, hogy születhessenek olyan szép borok, amit bátran oda tehetünk bárki elé az asztalra. A végeredmény is szép, de nem csak az számít, hogy mennyi az arany, az ezüst és a bronz, mert érdemes figyelni a pontszámokat is. Ha jobban megnézzük a százpontos értékelési rendszerben kapott eredményeket, jól látható, hogy az ezüstérmet kapott borok közel háromnegyed része 82 pont fölötti, vagyis, ha az öt bírálóból csak az egyiknek egy kicsit is jobban tetszik az adott bor, akkor átválthatott volna aranyra. Ha valakinek a bora 84 pont felett kapott, bárki bármikor büszkén kiállhat vele, mondta Sáfrán András a Móri Borvidék hegyközségének választmányi tagja, aki egyben a Sáfrán Pince tulajdonosa is.