2023-ban is Kápolnásnyéken nyitotta meg a turisztikai évadot a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány. Ezúttal azonban a Halász Gedeon Eseményközpont adott otthont a rendezvénynek, amely az elmúlt évek alatt kinőtte a Halász-kastély tereit. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, aki ötödik éve a rendezvény fővédnöke, üdvözölte az egyébként turisztikai szempontból nem éppen üdvözlendő csapadék érkezését is ezen a napon – utalva a Velencei-tó vízállásában játszott fontos szerepére. Köszönetet mondott mindenkinek, akinek ezen felül szerepe volt a tó vízállásának emelésében, majd pedig elmondta: a Velencei-tó országos ügy is, az egyik legfontosabb tava Magyarországnak, amely talán mégsem a rangjának megfelelő helyet foglalja el a közgondolkodásban. De a hasonló összefogások, mint a turisztikai évadnyitó is, hozzájárulnak ahhoz, hogy elfoglalja azt a helyet, melyet kiérdemel. Megemlítette a kikötőket, a partfal rekonstrukciót, valamint a fiatalok számára országos szinten is jelentős ifjúsági központ építésének tervét Sukorón, ahol korábban az elhíresült kaszinó projekt megvalósítását tervezték.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője mindezek mellett számba vette az összes velencei-tavi település elmúlt egy évben elért eredményeit, hangsúlyozva: a jövő évi önkormányzati választások során a lakosság ezek alapján is mérlegre teheti majd a vezetőiket. Hozzátette: a fejlesztések mellett a közösségi élet is egyre jobban épül. A Velencei-tó vízszintje kapcsán pedig az elmúlt évek tapasztalatait összegezve azt mondta: miután kiderült, hogy az aszályos időszak a szokásosnál hosszabb ideig tart, sok mindent elkövettek, hogy a lehetséges összes vizet a tóba irányítsák. Majd pedig azt az örömteli hírt jelentette be, hogy a pátkai tározót elkerülő csatorna építésére megérkezett az engedély, így az árokrendszer mielőbb megépülhet.

Tessely Zoltán kiemelte, a fejlesztések mellett a közösségi élet is egyre jobban épül

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány alapítója megköszönte Gulyás Gergelynek a segítséget, amely nélkül azt a színvonalú munkát, melyet az Alapítvány és a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola a Velencei-tóért tesz, nem tudná ilyen színvonalon végezni. Hozzátette: van miért dolgozni itt a térségben, hogy a Velencei-tó visszakerüljön a turisztikai térképre. A turisztikai évadnyitó is arról szól: felhívni a figyelmet a Velencei-tó értékeire, s közben nem elhallgatva a nehézségeket, el kell ismerni, sok minden túlmutat a tenni akarók erején. Az évadnyitón a fő célkitűzés az volt: meg kell erősíteni a térségért tenni akarók közti együttműködést.