Ahogy arról néhány nappal ezelőtti cikkünkben beszámoltunk az Oktatási Hivatal nemrég közzétette, hogy hazánkban 82600 nyolcadik osztályos tanuló jelentkezett valamilyen középfokú oktatási intézménybe, gimnáziumba vagy technikumba. Az is kiderült továbbá, hogy a felvételiző diákok közel 97 százaléka sikeresen be is jutott valamelyik általa választott intézménybe. Kíváncsiak voltunk, hogy a felvételizők milyen arányban választották a fehérvári középiskolákat és eddig csak a Vasvári Pál Gimnázium tudott erre irányulóan adatokkal szolgálni, ahova 465 fő adott le jelentkezést. Azóta azonban a Teleki Blanka Gimnáziumtól is választ kaptunk és megtudtuk, hogy ide 504 fő nyolcadik osztályos tanuló felvételizett, közülük pedig 80 fő felvételt is nyert. De ez még nem a végleges létszám, hiszen csakúgy, mint a Vasvári esetében, itt is kiegészül a fellebbezettek számával.

„Képzések szerinti megoszlás a következőképpen alakult. Az általános tantervű gimnáziumi osztályba 282 fő, emelt szintű német nyelvi tagozatra 95 fő és emelt szintű matematika irányultságú osztályunkba 127 fő jelentkezett. Fél-fél osztályt indítunk általános tantervű, az emelt német nyelvi, emelt szintű matematika irányultságú tanulmányi területeken” – írták.

A Teleki egyébként, akárcsak a Vasvári szintén benne volt a HVG által felállított TOP100 legjobb középiskolák rangsorában.