A Szárazréti Közösségi Ház udvara egy hatalmas sportközponttá változott május 20-án, ahol kicsik és nagyok egyaránt megmérettethették magukat különböző versenyszámokban, miközben közösen egy jó cél szolgáltak. A megjelenteket 10 órakor Molnár Attila és Mounier Stephane főszervezők, valamint Kálmán Andrea, a kórház Újszülött, Csecsemő és Gyermekosztályának osztályvezető főorvosa köszöntette, aki elmondta, a nap során befolyt összeget a kicsi babák kékfénykezelésére és légzésfigyelő párnák megvásárlására fogják fordítani. Amíg a köszöntőbeszédét mondta, a főorvosnő végig egy csomagot tartott a kezében, mely mint kiderült, ajándékokat rejtett a „nagyemberek” számára. Kicsi plüsspolipokat, melyeket minden koraszülött baba inkubátorába elhelyeznek, hogy legyen mibe kapaszkodniuk a kis csöppségeknek. Hálájuk jeléül ezt küldték ők ajándékba a szervezőknek.

A Freestyle Street Workout során bizony hölgyek is képviseltették magukat.

Fotó: Elekes Gergő / feol.hu

A köszöntőket követően kezdetét vették a sportesemények, a KIDNASZTIKA során az apróságok képességfejlesztő tornagyakorlatokat végezhettek el. Ezzel párhuzamosan kigyúrt felsőtesteken csillant meg a nap fénye, javában zajlott ugyanis a Magyar Freestyle Street Workout Kupa versenyzőinek bemelegítése. E során a bátor apróságok is megmutathatták erejüket, hiszen a nagyok mellett ők is versenybe szállhattak a saját testsúlyos gyakorlatok erdejében, büszke szüleik szeme láttára. Sőt, a legjobbaknak a díjakat anyu, apu, az edző vagy akár a testvér adta át, ezzel még személyesebb hangulatúvá téve az eseményt. A gyerekek után aztán érkeztek a hivatásos versenyzők, az ember pedig nem győzte kapkodni a fejét, hisz a gravitáció törvényeit meghazudtolva dobálták magukat a levegőben a sportemberek a különböző szereken.

A felnőtt freestyle-osok a gravitáció törvényeinek is ellent mondtak jó pár alkalommal

Fotó: Elekes Gergő / feol.hu

Az esemény egy pontján aztán egy rövid időre szünetelt, hiszen a helyszínre érkezett Bucsi László, a Fejér Vármegyei Szent György Kórház igazgatója, aki elmondta, habár egyszerre három eseményen is jelen kellett ma lenniük a kórház képviselőinek, ő maga mindenképp szeretett volna a Nagyok a Kicsikértre kijönni, és megköszönni a szervezőknek a fesztivál létrejöttét.

Az Alba Fehérvár utánpótláscsapatának tagjai megmozgatták a nézőket is

Fotó: Elekes Gergő / feol.hu

Tőlük nem messze a kosárlabda szerelmesei találták meg számításaikat, az Alba Fehérvár U11, Oroszlán utánpótlás csapata tartott bemutatót, a bátrabbak pedig csatlakozhattak is a labdazsonglőrökhöz.

14 órától országos premierre is sor került az erősember sport terén, hisz itt mutatkozott be a Supreme Strongman 10Próba elnevezésű verseny, mely során 10, erősember gyakorlatokból kialakított állomáson kellett túljutniuk a sportembereknek. Amint arról korábban mi is beszámoltunk, erre a programra akkora érdeklődés volt a Nagyok között is, hogy fél nap alatt be is teltek a nevezési helyek. A látványos és izgalmas versenyen szép Fejér vármegyei sikereknek is örülhettünk, hisz a dobogó három fokából kettőn megyénk fiai foglaltak helyet: harmadik helyen végzett Kovács Ferenc Polgárdiból, másodikként, óriási versenyt küzdve a győzelemért a mezőszilasi Sebestyén János finiselt, míg a dobogó legfelső fokára Molnár Zsolt léphetett fel.

Egy hatalmas traktorkerék is várta a strongmaneket. Képünkön Jakab Viktor

Fotó: Elekes Gergő / feol.hu

Miután mindenki kellemesen kifáradt a sporteseményektől, 17 órakor a zene vette át a főszerepet, színpadra lépett a Máté Péter-díjas magyar rap/hiphop formáció, az Animal Cannibals, valamint a sokoldalú, tehetséges előadóművész, 4Tress, aki mind az éneklés, mind a rap terén ügyesen mozog. Ezt szombaton is bizonyította, Qka MC-vel és Ricsipível együtt hatalmas bulihangulatot teremtettek.

Az Animal Cannibals közvetlenségével ismét elrabolta a közönség szívét

Fotó: Elekes Gergő / feol.hu

4Tress koncertjén kicsik és nagyok együtt buliztak egy hatalmasat

Fotó: Elekes Gergő / feol.hu

A nap folyamán a helyszínen egy hatalmas üvegben gyűlt az adomány, mindenki, aki 3000 forint felett támogatta a jó ügyet, ajándékba emlékpólót, zoknit vagy épp telefontokot választhatott magának.

A jótékonyság ereje ismét bizonyított

Fotó: Mounier Noémi

Ha pedig sok jó ember összefog, ott bizony szép eredmény születik! A nap folyamán a helyszíni adományokból összegyűlt pénzt Molnár Attila és Mounier Stephane nyújtotta át Kálmán Andreának, ám ezeken felül még további három helyről fog érkezni adomány, így a végső összeg a szervezők reményei szerint meghaladhatja a félmillió forintot is.