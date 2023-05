Akkor cikkünk hasábjain keresztül tételesen kifejtették azokat a társasházat érintő problémákat, amikben változást szeretnének elérni. Mindezekre az ottani közös képviselő, Csárádi László, a Prométheusz Alba Kft. ügyvezetője reflektált is, azonban azt szeretné, hogy az általa elmondottak részletesebben és bővebben kerüljenek a nagy közönség elé. Ennek adunk jelen cikkünkben is teret, méghozzá azért, mert nevét felvállalva nyilatkozott. Mint mondta, fontosnak tartja, hogy az ő, illetve a Prométheusz Alba gondozásában a Selyem utcai társasház mellett még rengeteg másik is van. Műszaki végzettsége okán pedig főként arra szeretné helyezni a fókuszt, hogy milyen műszaki javításokat, felújításokat érintő javaslatokkal látta el a társasházat 2021 óta, amióta ő a közös képviselő. Kifejtette, hogy ezen korszerűsítésekről, javításokról minden esetben a lakók döntenek a közgyűléseken, amelyeket minden évben egyszer tart, hiszen ennyit ír elő a jogszabály.

Szeretné, ha a jelen problémák mellett azt sem lenne másodlagos, hogy mik azok, amik cserére, korszerűsítésre és javításra kerültek e két év során.

Ami pedig a konkrétumokat illeti a közös képviselő szerint folyamatosak a műszaki munkálatok, apránként, lépésről lépésre. A tetőszigetelések egy része már javításra került, ezt tovább folytatják majd. Lecserélték a régi liftet, ahogy 6 darab stangot – fővezeték – is, valamint hamarosan a lakók által kért kaputelefon is cserére kerül és a régóta nem működő szellőzőmotor helyére is új kerül. Mint korábbi cikkünkben is fogalmazott, nincs egyszerű dolga, hiszen az előző közös képviselők ideje alatt rengeteg teendő és mulasztás felhalmozódott, így a már a fent említettekkel is jóval többet tett, alig két év alatt, mint a korábbiak. Hangsúlyozta továbbá, hogy sokkal hatékonyabban és gyorsabban tudnának haladni a társasház helyreállításával, ha több megtakarításuk lenne, de ezt a jelen társasházi közös költség nem teszi lehetővé.