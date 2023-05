Amint arról tavaly év végén beszámoltunk, a szakmai előírások szerint elvégzett beton töréstesztek alapján nem volt megfelelő minőségű a leendő épülettömb alapja, ezért a kivitelező saját hatáskörében úgy döntött, hogy visszabontja az addig elkészült betonalapot. Most a megyei kórház honlapja egy interjút készített Csizmadia Gergellyel, az intézmény koordinációs menedzserével, aki jó hírekről számolt be. Mint mondta, 2023. február végéig kizárólag a visszabontási munkálatok zajlottak, márciusban folytatódott tovább a terv szerinti kivitelezési munka, a műszaki készültség jelenleg 17 százalék, az alapozási munkák befejezésével pedig kezdetét vette a szerkezetépítés. A 6000 négyzetméteres épület földszintjén kerül kialakításra az infektológia osztály, az első emeleten kap helyet a pulmonológiai osztály, a második emeleten pedig az onkológiai osztály. A modern épületben 112 ágyon folyik majd a betegellátás.

Amint a menedzser hangsúlyozta, a tömb építését és az összekötő folyosó felújítását, a projekten belüli magasépítési elemeket a minisztérium, mint megrendelő valósítja meg. Erre 2021-ben 11,4 milliárd forintot, 2022-ben további 3,6 milliárd forintot biztosított a kormány, tekintettel egyebek mellett a jelentős inflációs hatásokra is. Ezzel párhuzamosan, de már a kórház hatáskörében zajlik az új kórházi, orvostechnikai eszközök beszerzése is, valamint szintén a kórház valósítja meg a már működő hotel-diagnosztika-szakrendelő épületegyüttes légtechnikai fejlesztését is, amelynek tervezésre és kivitelezésre irányuló közebszerzése jelenleg zajlik. A kórház által megvalósítandó eszközbeszerzésekre és légtechnikai fejlesztésre rendelkezésre álló fedezet 1,6 milliárd forint.

Amint arra sokan emlékeznek, tavaly márciusban tették le az új, 6 ezer négyzetméteres kórházi tömb alapkövét. Az eredeti tervek szerint 2023 év végén fejeződött volna be a beruházás, azonban a betonalap szükséges visszabontása miatt ez az időpont 2024 második negyedévére módosult, ez most az irányadó befejezési határidő.

A 900 négyzetméteres függőfolyó is megújul a beruházásnak köszönhetően: A munka a tervek szerint ebben az évben kezdődik, ennek keretében a nyílászárók cseréje, a teljes szerkezet festése valósul meg és hűtési-fűtési rendszert is kiépítik.