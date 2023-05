Kedd délelőtt új kutatás megindítását jelentette be Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója, Horváth Emil dendrokronológus, valamint Róth Péter Székesfehérvár alpolgármestere, melyet az egykori koronázó bazilika területén végeznek. A kutatás előzményeihez tartozik a korábbi Jókai utcai ásatás, melynek során kiderült, hogy a mai belváros területét az addig feltételezettnél már jóval korábban, a 11. században kőfal vette körül. A feltehetően szakaszosan, hosszabb ideig épülő városfallal kapcsolatban azonban még nincs kellő mennyiségű adat a teljes kiépülését tekintve. Az tudható, hogy a bazilika mellől, a jelenlegi Lakatos utcában előkerült falleletek viszonylag korai, 1014-es datálása kétséget kizáróan Szent István korára teszik annak építését vagy megújítását. A mostani kutatással a szakemberek újabb információkat szerezhetnek a fal építésének idejére vonatkozóan.

Horváth Emil a bazilika 70-es és 90-es évek ásatásainak felszínrajzát tanulmányozva figyelt fel arra, hogy azon több helyen fagerendák vannak megjelölve. Kralovánszky Alán az ásatási jelentésben is tett utalást erre. A Romkert alatt rejtőző fagerendák felbecsülhetetlen értékkel bírnak a városfal építésére nézve. Az igazgató szerint nem is kell mélyre ásni ahhoz, hogy ezeket megtalálják és részben dendrokronológiai vizsgálatnak – a fa évgyűrűin alapuló vizsgálati módszer - részben úgynevezett C14-es vizsgálatnak - szénizotópos kormeghatározás - vessék alá. Pokrovesznki elmondta, első lépésként talajradaros vizsgálattal kutatják át a területet, melynek eredménye optimális esetben akár ki is rajzolhat falszakaszokat, padlózatot, mutatva az irányt egy későbbi feltárás lehetőségének.

Az igazgató a sajtótájékoztatón azt is elmondta – ahogyan arról a feol.hu is többször írt – új kiállítóhellyel bővül a múzeum: a Solium Regni - Az ország trónusa c. kiállítással nyitja meg kapuit a volt Köztársaság Mozi épületében kialakított kőtár. Végül, de nem utolsósorban arról is beszélt, a feltárás mellett hamarosan felújítás is kezdődik a Romkertben: a Magyar Géniusz Program segítségével és fenntartói támogatással Lángi József restaurálja a falnedvesedés miatt megrongálódott Aba Novák seccot. Az elmúlt években jelentős lépéseket tettek a falnedvesedés megállítására és az esővíz elvezetésére, a következő szakaszban pedig az alulról jövő nedvesedés megszüntetése a cél. Ezzel egyidőben tervezik, hogy a munkák befejezésével a mauzóleumban található pénztárt új helyre teszik át.

Keddtől kezdve egyébként sorra nyitnak újra a múzeum kiállítóhelyei: a Fekete Sas Patika múzeum már látogatható, május 4-én nyit a Városi Képtár, az Országzászló téri és a Palotavárosi Kiállítóhely, május 6-án szombaton pedig a Nemzeti Emlékhely–Középkori Romkert is kinyitja kapuit. A Pelikán Galéria május 12-én, a Csók István Képtár június 15-én nyílik újra.