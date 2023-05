Bár szombat reggel a szél ijesztgette a szervezőket, végül a szélúrfi alábbhagyott és kezdetét vehette az ünnep. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Varga Gábor országgyűlési képviselő, Zámbó Tiborné a járási hivataltól és természetesen a település polgármester asszonya, Gárdonyi Sándorné is, aki megnyitotta a messze földön híres medvehagyma fesztivált, melynek keretein belül kistérségi nyugdíjas találkozót is tartottak. A Dégi Margaréta Nyugdíjas Egyesület elnöke, Fodor Ilona pozitív tapasztalatokról számolt be.

– 1 millió 700 ezer forintot nyertünk (NEA) a rendezvény megvalósítására, amit ezúttal is nagyon köszönünk. Mindenki lelkesen készült, hogy mindenki jól érezze magát, és úgy érezzük sikerült a célunkat elérni – kezdte beszélgetésünket, majd a részletekre is kitért:

– A hagyományokat őrizve felléptek az ovisok, az iskolások a Tévő Citera Együttes, a falu és a seregélyesi néptáncegyüttes, a Maráczi duó, akik a jó ebédhez szolgáltatták a zenét, valamint a kistérségi nyugdíjasok: Ozora, Káloz, Simontornya, és persze Dég. Vendég művészek is színesítették a műsort: Operett Voices Társulat, Farkas Adrián, Bebe. Megtekinthetőek voltak a kézművesek csodálatos munkái is. Lángost sütöttek a gyerekeknek az egyesület asszonyai, a férfi tagjai meg pörköltet készítettek, miközben a főzőversenyre a legkülönfélébb finomságok rotyogtak, melyeknél az egyik legfontosabb alkotóelem az ünnepelt növény (medvehagyma) volt. Egy fergetegesen szép napot tölthettünk együtt, mindenkinek köszönjük, aki eljött! – zárta gondolatait Fodor Ilona.

A főzőverseny dobogósai: 1. Dégi nyugdíjasok 2. Ozorai Színkör 3. Anzsuria