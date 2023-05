Az egyesület elsősorban kulturális céllal jött létre, hogy a mányi svábok nyelvét, kultúráját, hagyományait ápolja, illetve újraélessze, valamint erősítse a nemzetiségi identitást – idézett az egyesület alapító okiratából Nagy Lászlóné, elnök, aki évekkel ezelőtt Fuchs Jánostól, a Mányi Nemzetiségi Önkormányzat jelenlegi elnökétől vette át a feladatot. Az egyesület elhatározásának jegyében jött létre többek között egy ifjúsági fúvószenekar, amiből aztán később kinőtt a mára megyeszerte, de a megyén kívül is ismert Die Eber Kapelle, akik magyarországi német népzenét játszanak. De említhetjük a Maaner Eulen és a Pfingstrosen tánccsoportot is.

- Kifejezetten mányi sváb szokások nincsenek, azokat a hagyományokat, amik nálunk régen szokásban voltak, más sváb közösségekben is tartották. Mányon viszont ezeket fel kellett éleszteni és el kellett kezdenünk újra gyakorolni. Mára – hogy csak egyet említsek - ismét természetessé vált, hogy ünnepek idején elkészítjük a hozzájuk kötődő, régi sváb ételeket, süteményeket. Lett tájházunk is, jó néhány eredeti bútorral, ruhákkal, egyéb használati tárgyakkal – mondta az elnökasszony, aki hosszasan beszélt arról is, milyen kapcsolatot ápolnak többek között a helyi általános iskolával, a lovasegyesülettel, vagy a németországi Leimen városával, ahová annak idején a mányiak többségét kietelepítették. Harminc év munkáját néhány sorban összefoglalni lehetetlen. Lehetséges viszont felhívni a figyelmet a hétvégi programra, amellyel az egyesület ezt a jeles évfordulót kívánja megünnepelni.

A helyszín a néhány éve átadott Leimen-ház (Mány, Szent István u. 1-3.) lesz, ahol az alábbi programmal várnak minden érdeklődőt:

Május 27. szombat

15.00 Megnyitó. Beszédet mond Ritter Imre, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnökhelyettese, országgyűlési képviselő és Varga Mihály, polgármester

15.30 Kulturális műsor. Közreműködik a Maaner Eulen Tanzgruppe, a Pfingstrosen Tanzgruppe és az etyeki Rosmarin Kórus

19.00 Bál, zenél a németországi Kirbachtaler fúvószenekar és az Eber Kapelle fúvószenekar.

Május 28. vasárnap

9.30 Felvonulás német nemzetiségi viseletben a Leimen-háztól a Katolikus templomhoz, ahol 10 órakor kezdődik a szentmise

11.00 Frühschoppen, zenés ebéd a Leimen-háznál (a menü megvásárolható a büfében)

13.00 A Mesevár Óvoda és a Hársfadombi Német nemzetiségi és Nyelvoktató Általános Iskola tanítványainak fellépése.

16.00 Májfadöntés. A májusfát Mányon még mindig kézzel – és nem emelődaruval, ahogy sok településen – állítják és a kitáncoltatása is a hagyományoknak megfelelően történik.