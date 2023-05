A Németh László Általános Iskola Salétrom utcai részén ismerkedtek az egyórás turnusokban érkező gyerekek a biztonságos közlekedéssel a közlekedési kultúra napján, csütörtökön.

-Ezt a napot a biztonságtudatosan, környezettudatosan, egymásra odafigyelő emberek és a közlekedésben dolgozók ünneplik. Május 11-én számtalan rendezvényt tartanak különféle szervezetek, hogy felhívják a figyelmet a közlekedés szépségére, sokszínűségére, a technika vívmányaira, illetve a biztonságtudatos, környezettudatos, egymásra odafigyelő és a nagyon gondos közlekedés szabályainak ismeretére, valamint az ilyen fajta közlekedés fontosságára. Itt Székesfehérváron immár ötödik alkalommal csatlakozunk ehhez a rendezvényhez és harmadszor rendezzük meg a Közlekedésbiztonsági nap fiataloknak elnevezésű rendezvényt. A nagycsoportos óvodásokat és az alsó tagozatos iskolásokat szólítjuk meg, illetve nekik szervezünk különféle rendezvényeket, mondta Molnár István, a Közlekedéstudományi Egyesület Fejér Megyei Területi Szervezetének elnöke.

Mintegy 250 gyermeket hívtak meg 10 különböző székesfehérvári oktatási intézményből. A nagycsoportos ovisokat és az alsó tagozatos kisiskolásokat több különféle állomáson tanították a biztonságos közlekedés szabályaira. Volt rolleres-biciklis közlekedési park, ahol a közlekedés gyakorlati szabályait is elsajátították, de volt közlekedési kvíz, sőt rendőrségi puzzle is. Emellett nagy sikere volt a közúti üzemeltetői járműveknek és a tematikus kifestőknek is.