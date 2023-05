Magam is voltam osztályfőnök, utoljára lassan húsz éve és lehet, hogy sok minden változott azóta, de egyvalami biztosan nem: osztályfőnöknek lenni felelősség! Erről a felelősségről is beszélt kedden délután a belváros szívében a Kovács Jenő, órásmester által megálmodott órajáték tövében Cser-Palkovics András, polgármester, amikor a szombaton ballagó osztályok osztályfőnökeit köszöntötte. – Osztályfőnöknek lenni különösen nagy munka, feladat és felelősség. Mondhatjuk talán azt is, hogy igazi szolgálat. Egy olyan közösség szolgálata, amelynek a tagjai diákok, akiket szervezni, támogatni, koordinálni, ötleteik megvalósításában segíteni, néha bátorítani, néha korholni kell. És akikért aztán a közösen eltöltött négy, hat, nyolc év után lehet izgulni a vizsgákon – fogalmazott a polgármester, aki hozzátette, különösen nagy munka volt osztályfőnöknek lenni az elmúlt években, amikor a pandémia mellett más feszültségek is sújtották az oktatást, mégis mennie kellett mindennek annak érdekében, hogy a fiatalok az egyetlen igazi feladatukra, a tanulásra koncentrálhassanak és arra, hogy megtalálják az igazi hivatásukat. Ezért külön köszönet jár az osztályfőnököknek - mondta Cser-Palkovics András.

A köszönő gondolatokat és egy rövid műsort követően egyesével, név szerint szólították ki a fehérvári középfokú intézmények vezetőit és a végzős osztályfőnökoket, akiknek apró ajándékkal is megköszönték a munkájukat.

Horváth József, a Vasvári Pál Gimnázium igazgatója, illetve végzős osztályainak osztályfőnökei

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A ballagási hét következő programja szerda reggel a bolondballagás lesz, amelyet a várható rossz időjárás miatt idén a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban tartanak.