A fehérváriaknak talán már nem is annyira meglepő, hogy a tavasz berobbanásával, május környékén a Szárazréti Közösségi Háznál hatalmas izomzattal bíró fiatalemberek húznak kamiont vagy hajítanak gerendákat, mindezt pedig nem a napi stressz levezetéseként, hanem mert nem csak az erejük, de a szívük is hatalmas. Így lesz ez május 20-án is, amikor elstartol a 7. Nagyok a kicsikért elnevezésű rendezvény. Teszik mindezt annak ellenére, hogy a gazdasági válság miatt idén jóval nehezebb bármilyen program megszervezése, ám ahogy azt Mounier Stephane főszervezőtől megtudtuk, az esemény nívója semmit sem fog változni! A fesztivál célja ezúttal az, hogy a Fejér Vármegyei Szent György Kórház koraszülött osztályának tudjanak segíteni. A helyszínen bármekkora adományt szívesen fogadnak, azonban aki 3000 Ft felett támogatja a jó ügyet, egy emlékpólót fog ajándékba kapni.

– Minden évben keressük azokat az osztályokat, ahol gyerekek érdekeltek és szükség van a támogatásra. A gyermeksebészet, a szülészet után végül így jutottunk el a koraszülött osztályhoz, akiknek korábban még nem gyűjtöttünk – nyilatkozta portálunknak a zenei berkekben Stephco-ként ismert strongman.

A szervezők, a korábbi évekhez hasonlóan, ismét sport és gyermekprogramokkal készülnek, így az érdeklődő apróságok kipróbálhatják a KIDNASZTIKA képességfejlesztő tornagyakorlatait, megrendezik a Magyar Freestyle Street Workout Kupa 1. fordulóját gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt (a kicsik a helyszínen nevezhetnek is), valamint egy premierre is sor kerül az erősember sport terén, ugyanis a Supreme Strongman 10Próba elnevezésű verseny itt fog debütálni. E során 10, erősember gyakorlatokból kialakított állomásokon kell túljutniuk a sportembereknek. Erre a programra akkora érdeklődés volt a Nagyok között is, hogy fél nap alatt be is teltek a nevezési helyek.

A versenyek mellett a kisgyerekeket arcfestéssel, kosárlabdával, különböző játékokkal várják, a nagyobbak a teqballt is kipróbálhatják. Az esemény házigazdája Kiss Tibor, azaz KillT lesz, a színpadon pedig olyan sztárok fogják egymásnak adni a mikrofont, mint a Máté Péter-díjas magyar rap/hiphop formáció, az Animal Cannibals, valamint a sokoldalú, tehetséges előadóművész, 4Tress, aki mind az éneklés, mind a rap terén ügyesen mozog.

Ha pedig tudni szeretné, milyen a hangulat egy ilyen rendezvényen, nézze meg videónkat az egyik korábbi fesztiválról!