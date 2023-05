- Intézményünk Mária Terézia iskolák alapítására vonatkozó rendeletének köszönheti a létét. Abban az időben a német volt a hivatalos nyelv Magyarországon, de Csókakőn az akkori elöljárók a magyar nyelvet szorgalmazták, így az 1783-ban, a katolikus egyház által létrehozott iskola is magyar nyelvű lett. Az első igazgató Kiss István volt – mutatta az emlékkönyvben Bócz Éva, amit tíz évvel ezelőtt, a 230. évfordulóra készített. Ebben nem csak az igazgatókat gyűjtötte név szerint össze, de az évek alatt ott tanító pedagógusokat is. 2013-ban kopjafát is állítottak az akkori évforduló emlékére. Az iskola nevét a csókakői várat is birtokló Nádasdy Tamás, nádor tiszteletére vette el. A szombati ünnepségre a Franciaországban élő, de Magyarországon is sokat tartózkodó leszármazottat, Nádasdy Borbálát is meghívták.

Az emlékkönyv első lapjára ragasztott régi fotón jól látható, hogy az 1783-ban emelt épület ma is áll és még mindig az intézmény részét képezi, ami az évek folyamán folyamatosan alakult, bővült, nőtt, modernizálódott. Legutóbb éppen új étkezőt kapott, ennek a hivatalos átadása is a szombati ünnepségen történt meg.

– Büszkék vagyunk arra, hogy az iskolát a történelmi viharok közepette is sikerült mindvégig megtartanunk, ami nagyban köszönhető a falu éppen aktuális elöljáróinak. – mondta az igazgatónő, aki arról is beszélt, a megmaradás nem volt mindig egyértelmű. Amikor Bócz Éva átvette az iskola igazgatását 2012-ben, a bezárás közelében volt az annak idején 12 tanulóval indult intézmény: mindössze 66 diák járt oda. Ma 118 gyermek tanul Csókakőn, de ősztől a bejövő elsősöknek köszönhetően 125 főre nő a létszám.

Fenntartását tekintve is több változáson ment keresztül az iskola az elmúlt évtizedekben. A háború után államosították, később az önkormányzat működtette, majd kistérségi fenntartásba került. Jelenleg a Székesfehérvári Tankerülethez tartozik és három éve a móri Radnóti Miklós Általános Iskolájának tagintézményeként működik, aminek Csákberényben van egy telephelye. Mivel ott csak alsó tagozat van, a diákok jó része felsőben a Nádasdyban folytatja tanulmányait.