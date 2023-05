Hogy itt nem lesznek láthatatlanok, az Napnál világosabb. A posta fénykürtje, ami a zöld világító cégértáblán ragyog a tér legerősebb éjszakai fényforrása. Minden szerelmes párnak, éjféli ingadozónak és kacskán settenkedőnek jelzi, hogy itt posta van.

Bocsánat! Itt nincs posta. Igaz, hogy 2018-ban megírtuk Rémhír volt felcímmel, hogy nem lesznek posta bezárások, amit a Magyar Posta közleménye alapján tettünk, de az idő felülírta a papírleveles cég akkori döntését, és lettek bezárások. Igaz, ezt 2022. október végén úgy közöltük le, hogy csak ideiglenes postai bezárások lesznek, ami Fejér megyében öt települést, kilenc postahelyiséget érintett. Köztük a fehérvári Eszperantó tér kis postáját is. Aztán idén február 13-án Szomorú hírt közölt a Magyar Posta címmel adtunk közre írást, ami így kezdődik: „A postahelyi ellátottság nemzetközi szinten is kiemelkedő Magyarországon, miközben a háború és a szankciók okozta energiaválság miatt a társaság működtetésének költségei továbbra is jelentősek, ezért a Magyar Posta Zrt. úgy döntött, hogy nincs lehetőség az ideiglenesen szünetelő további posták újranyitására.” És országos szinten 45 postahivatal kivételével valóban zárva maradtak a posták! Köztük Fehérváron az Eszperantó téren álló posta is. Kevesen mondták, hogy hurrá, mert nem örültek a szomorú ténynek, de akkor mi a csudának és kinek világít éjszakánként a cégértábla? Az energiaválság jegyében adja zöld fényét? Arra nem gondolt senki, hogy csak színében zöld ez a fény, de pont olyan felesleges energiát fogyaszt, amire zöldellő környezetünknek semmi szüksége? Arról nem is beszélve, hogy az egykori postahivatal belsejéből is fény szűrődik ki, mintha valaki elfelejtette volna lekapcsolni a lámpát.

Lehet, hogy mégiscsak ideiglenes a bezárás, és fényével várja vissza a postai dolgozókat, idős mamikat, papákat, akik még postán leveleznek a nagyvilággal? Vagy inkább az éjszaka szerelmeseit zavarják el sötétebb helyekre?