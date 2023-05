Sinkó Ottó arról is beszélt, hogy a jelenlegi geopolitikai feszültség kiéleződése, az orosz-ukrán háború megváltoztatta a gazdasági működés szinte minden paraméterét, többek között újra alakultak a piacok, felbomlottak a kereslet-kínálati viszonyok, az égbe szöktek az energia-, és az alkatrész árak, magas lett az infláció. „Ilyen zavarokat, ekkora turbulenciát a világban az általam ismert időszakra visszatekintve, nem tapasztaltam.” – fogalmazott Sinkó, aki azt is kiemelte: Magyarországon a második legmagasabb az infláció az Európia Unió tagországai között. A pénzromlás mértéke korábban átlag 2,5 százalék volt és még a 2008-as gazdasági válság – a mai események fényében szemlélve csak „válságocska” – idején is csak 4,3 százalékra kúszott fel. Ehhez képest tavaly októberi adatok szerint az infláció elérte a 11,5 százalékot – mutatott rá a Videoton vezérigazgatója.

A csütörtöki fórumon bevezetésként egy banki szakembertől kaptak általános gazdasági makro körképet a megjelent cégek képviselői, majd a kerekasztalbeszélgetések töltötték ki a délelőtt hátralévő részét, amelyen főként a fentebb említett témákkal foglalkozott az üzleti fórum több mint száz, Fejér vármegyei cégeket képviselő résztvevője. Ezeken a Top200 legnagyobb árbevételű cég székesfehérvári tagjainak vezetőitől lehetett kérdezni, illetve velük együtt gondolkozni.