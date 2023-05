– Településünkön körülbelül 75 zsák szemét került begyűjtésre a TeSzedd program keretében – kezdte bejegyzését Fazekas Gábor polgármester. Beszámolójában kifejtette, hogy több helyszínen történt a hulladék eltakarítása, melyben részt vettek a Cecei Általános Iskola tanulói és önkéntesei, a Cecei Polgárőrség tagjai és a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói is. Fontosnak tartotta mindemellett kiemelni azt is, hogy hogy a fentiekben leírt hulladék mennyiség magában rengetegnek tűnik, de valójában töredéke annak, ami ténylegesen megtalálható településünkön, annak határában! Kéri, hogy mindenki tartózkodjon az illegális hulladék elhelyezésétől, hiszen azon túl, hogy a környezetet is szennyezi, az elszállítás költségeit másra is fordíthatná az önkormányzat, amivel elősegíthetné település további fejlődését!