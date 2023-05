A hatóságok 2016 tavasza óta összesen 365 darab fix sebességmérőt üzemeltetnek országszerte, ezek 160 mobil készülékkel kiegészülve alkotják azt az úgynevezett VÉDA-rendszert, amely rendszám alapján felismeri a megengedett sebességet túllépő gépjárművet. De ezen túl számos funkciót tölt még be: felismeri a biztonságiöv-használatnak elmulasztását, a szabálytalan sávváltást, sávhasználatot, a lejárt fogalmival, vagy a kötelező felelősségbiztosítás nélkül közlekedőt.

Ebből a 160 darab mobil készülékből raknak be egyre többet a hatóságok a Trafiboxokba, mely kapcsán az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a vezess.hu portálnak elmondta: jelenleg 46 darab Trafibox van üzemben az országban, azonban az idei év végéig még további 48 darab készüléket helyeznek ki.

Az ORFK tájékoztatásából kiderült az is, hogy a Trafiboxok azért lehetnek hatékonyabbak a fix sebességmérőknél, mert az arra haladó autósok nem tudják felmérni, hogy az adott dobozban valóban van-e működő sebességmérő, vagy sem, így mindenképpen lassítanak. Ezzel pedig el is érte a rendőrség a célját, hiszen lassul a forgalom és biztonságosabbá válik az útszakasz. A Trafiboxok hatékonyságát növeli továbbá az is, hogy mozgathatók, azaz a kétirányú forgalmat is képesek ellenőrizni. A helyi rendőrségen múlik csupán, hogy mikor és milyen irányban mérik az arra közlekedőket. A fentieken túl előnye még, hogy nincsen szükség rendőri jelenlétre a méréskor, hiszen nem kell kezelni.



Na de lássuk, hogy a megyében hol fognak ilyen trükkös dobozokat kihelyezni:

Székesfehérvár, Szent Flórián körút–Aszalvölgyi út kereszteződése

Iváncsa, Fő utca 61. és Hunyadi utca 253.

Érdekesség, hogy az ország egyik első Trafiboxát Nagykanizsán helyezték üzembe és egy helyi hírportál szerint 612 ezer forintba került, az éves működtetése pedig 76 ezerbe. Így ilyen összeggel kalkuláljanak azok az önkormányzatok, akik szeretnének a településükön Trafiboxot üzemeltetni, hiszen az önkormányzatok kezdeményezésére, illetve pénzéből állítják fel a készülékeket a rendőrök.