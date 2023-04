Újabb próbatétel következik a gyereknek és a szülőnek egyaránt, ugyanis az óvodai időszak után szeptember 1-ével új fejezet kezdődik számukra. Rengeteg kérdés kavarog ilyenkor a szülőkben, ami teljesen természetes: például, hogy melyik iskolát válasszák, vagy éppen hogy milyen tanítónéni tanítja majd az ő szíve csücskét, és vajon milyen lesz az osztályközösség? Arra voltunk kíváncsiak, hogy Fejér vármegyében hány gyermek várja izgatottan, esetleg némi bizonytalansággal a szívében új életének kezdetét. Mára már minden szülőnek el kellett döntenie, melyik intézmény lesz a legmegfelelőbb csemetéje számára. Sok kis lurkó hagyja el idén az óvoda kötelékét, az iskolák pedig már nagyon várják őket.

Huszárné Kovács Márta, a Sárbogárdi Zengő Óvoda intézményvezetője részletes adatokat közölt az elballagó ovisokról. Levelében összegezte, hogy a négy telephelyen működő óvodában összesen 125 fő (köztük 3 külföldi) jogviszonya szűnik meg, azaz ennyien léphetnek be ősszel az általános iskola kapuján. Az összlétszámot a Mikes közben, a Gesztenye soron, a Szent István úton, valamint a Hatvani utcában található intézmények adják. A legtöbben a Mikes közi Sárbogárdi Zengő Óvodából ballagnak el (62!), míg a legkevesebben a Sárbogárdi Zengő Óvoda Pusztaegresi Telephelyéről (5!).

Kezdjük egy érdekességgel! A 2022/23-as tanévben egy új színfolttal gazdagodott a sport a tehetséggondozás területén, amikor létrejött a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémiával történő együttműködés Székesfehérváron, a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában a Ligetsoron – adta hírül az intézmény, ahová nagy szeretettel várják a kicsiket.

Szeptembertől már a második kajak-kenus osztály kezdheti meg az iskolában a tanulmányait. Nem sportiskola, de sportos iskola, ahol a szakedzők oktatásával cél lehet akár az olimpia is. Az iskola számára a testi-lelki egészség megőrzése a legfontosabb cél, amiben már önmagában is nagy eredményt látnak.

A móri Radnóti Miklós Általános Iskola két osztályt is indít és bár korábban is sokan jelentkeztek a Kréta rendszeren keresztül, további szülőket és kisdiákokat várnak április 20-án és 21-én pénteken.

– Azoknak is be kell jönniük a beiratkozásra központilag meghatározott két nap egyikén, akik korábban már megtették az első lépéseket. Egyrészt, mert a szükséges dokumentumokat alá kell írnia a szülőknek, másrészt a gyerekeknek, a felnőtteknek, illetve a pedagógusoknak, nevelőknek is jó a személyes kapcsolatfelvétel. Nem mellesleg a leendő elsősöknek kis ajándékkal kedveskedünk, mondta Kajos Péterné. A két elindításra kész osztály tanulói három fő csapásirányból is választhat, tudtuk meg az igazgatónőtől, ugyanis a német nemzetiségi, a matematika és a zenei vonal is rendkívül erős a Radóban.

A vár alatti Csókakő beiratkozásra szánt napjai, természetesen megegyeznek a Székesfehérvári Tankerület előírásaival, így ott is csütörtökön és pénteken várják a leendő elsősöket és szüleiket.

– A 240. születésnapját május 20-án ünneplő Nádasdy Tamás tagiskolába elsősorban körzetes gyerekeket várunk, de van jelentkezőnk Mórról és Bodajkról is. Előreláthatólag 17 új kisdiák kezdi meg itt a tanulmányait, így a tervek szerint a jelenlegi 118 fős létszám 125-re kúszik majd fel - nyilatkozta Bócz Éva intézményvezető.

A Csóri Mátyás Király Általános Iskola 16 kisdiákot vár a beiratkozások két napján. A tanító nénik apró ajándékokkal készülnek a majdani kis elsősöknek – újságolta a feol.hu-nak Cseténé Szabados Amrita, az iskola igazgatója.

Az intézményben a beiratkozások előtt ovi-suli foglalkozásokat tartottak, ahol egy kicsit bemutatkoztak a leendő diákoknak.

Ahogy az igazgatónőtől megtudtuk, a beiratkozás dokumentációs részét mindig előre össze készítik, amit az ovi-suli foglalkozásokon át is adnak a szülők részére. Az iskolában még arra is odafigyelnek, hogy a beiratkozásra szánt idő alatt ki, mikor érkezik, ami rendkívül meggyorsítja a folyamatot.

Az iskolák általában a körzet határokon belüli gyermekeket várják falaik közé, de mivel a szabad iskolaválasztás lehetőségével bárki élhet, nem kötelező a tanköteles gyermeket a lakóhelyük szerinti iskolába íratni. A beiratkozás maga, a Kréta felületén, adminisztrációs rendszerben történik. A körzeten kívülről jelentkező gyerekek első körben, nem kapnak “felvett” státuszt egészen addig, amíg ki nem derül, hogy a körzeten belüli jelentkezőkön kívül, mennyi szabad hely maradt. Ha az iskola, szabad hely hiányában, nem tudja fogadni a kívülről érkező gyerekeket, azoknak a körzeten belüli iskolába kell beiratkozni.